مزاد في باريس على سيف نابليون

يُعرض سيفٌ طلب الإمبراطور الفرنسي نابليون صنعه «للاستخدام الشخصي» عام 1802، وظلّ محتفظاً به طوال فترة حكمه، في مزاد يوم 22 مايو المقبل، في باريس.

وتُقدّر قيمة القطعة التي تطرحها دار مزادات «جيكيلو» بسعر يراوح بين 700 ألف ومليون يورو.

وأوضحت دار «أوتيل دروو»، حيث سيُقام المزاد، في بيان، أن «بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا السيف بين عامَي 1802 و1803 من مدير مصنع فرساي، نيكولا نويل بوتيه، الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره».

وأشار المصدر إلى أن نابليون الأول، بعد توليه منصب الإمبراطور «احتفظ به حتى نهاية عهده، قبل أن يُهديه إلى إيمانويل دو غروشي»، أحد أتباعه المخلصين.