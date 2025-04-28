شعبية أغنى شخص على ظهر الكوكب تتراجع

أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الملياردير إيلون ماسك تراجعت، ويعتقد معظم المشاركين في الاستطلاع أنه يحظى بنفوذ كبير على الحكومة.

وقضى ماسك سنوات في بناء مكانته كرجل أعمال عملاق ورائد في مجال التكنولوجيا، غير عابئ بالمنتقدين والمتشككين، ليصبح أغنى شخص على ظهر هذا الكوكب.

لكن مع تولي ماسك منصبه في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بواشنطن في الأشهر الأخيرة، تراجعت شعبيته، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ.ب)، والمركز الوطني للأبحاث بجامعة شيكاغو. ولدى 33% فقط من البالغين الأميركيين نظرة إيجابية تجاه ماسك، وانخفضت هذه النسبة من 41% في ديسمبر الماضي، وأظهر استطلاع الرأي أن نحو ثلثي البالغين يعتقدون أن ماسك مَارَس نفوذاً مفرطاً على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن هذا النفوذ ربما يكون في طريقه إلى الزوال.

ومن المتوقع أن يترك رجل الأعمال منصبه الإداري خلال الأسابيع المقبلة.