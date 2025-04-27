سلطنة عمان: منح وسام سامٍ للمتبرعين بأعضائهم

قررت سلطنة عُمان منح وسام للمتبرعين بأعضائهم، وفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم (الأحد). ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي جاء بمرسوم سلطاني، إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها وتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.

وأضافت الوكالة أن المرسوم شمل 36 مادة أبرزها أن يمنح المتبرعون بأعضائهم وساماً يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسوم سلطاني، مشيرة إلى أنه وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفّى ويُسلّم لأقرب أقاربه أو زوجه.

وسيكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وأن تنشأ في وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الوزراء.

ويحظر المرسوم بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض.

كما يحظر المرسوم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة.

ويشترط المرسوم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، تتمثل في: أن يكون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء على سبيل التبرع، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وموافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما يشترط وجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع إليه حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقاً وفقاً لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيّاً أو وجود أبناء منهما.

وأجاز المرسوم التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُبينها اللائحة، وموافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.