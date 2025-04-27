إبن محمد رمضان أمام محكمة الطفل .. فما هي تهمته ؟

أحالت جهات التحقيق بالجيزة، نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل بتهمة الاعتداء على طفل بالضرب داخل نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة.

وتحددت أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان في 15 مايو المقبل.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر الماضي، عندما كان طفل يدعى عمر يبلغ من العمر 11 عاما يلعب داخل أحد النوادي بمدينة السادس من أكتوبر، في نفس وقت تواجد الطفل "علي" نجل الفنان محمد رمضان فحدثت مشادة بين الطفلين وتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، حيث سدد نجل رمضان لكمة قوية لوجه الطفل عمر وتسبب في إصابته ببعض الكدمات في وجهه.

ثم حضرت والدة الطفل على الفور، وكانت في حالة غضب شديد، فيما غادر نجل رمضان النادي بصحبة مرافقيه، لتطلب السيدة النجدة لإثبات الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مديرة شركة إعلانات، تفيد بتعرض نجلها الطفل لإصابات قوية نتيجة الاعتداء عليه بالضرب في النادي على يد نجل الفنان.

إلا أن رمضان تجاهل الرد على تلك الواقعة بالرغم من تلقيه إخطاراً من قسم الشرطة، الأمر الذي دفع والدة الطفل المجني عليه للاستمرار في ملاحقة نجله حتى تم إحالته للمحاكمة.

وكان الفنان محمد رمضان قد أثار الجدل مؤخرا خلال إحيائه حفلا بمهرجان كوتشيلا، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ارتدى ملابس غريبة، ما أثار حفيظة الجمهور وفجّر انتقادات واسعة.

وأمام الجدل، خرج الفنان في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيه أن الزي الذي ظهر به في الحفل مستوحى من تصميمات الزي الفرعوني، وأضاف بعض التعليقات التي فاقمت الغضب الجماهيري عليه واعتُبرت من قبل الكثيرين "خدشاً للحياء العام"، واعتبروا أن "الاعتذار" جاء أسوأ من الفِعلة نفسها.



