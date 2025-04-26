«فنون العالم دبي 2026»: نعدكم بأعمال ملهمة ومشاركة عالمية أوسع

قالت نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف، إنه «على مدى أكثر من عقد برز معرض فنون العالم دبي كمنصة رائدة لعرض أعمال الفنانين الواعدين والمخضرمين من أنحاء العالم. إننا نُعرب عن فخرنا بما يقدّمه هذا المعرض عاماً تلو آخر، ونتطلع إلى نسخة العام المقبل 2026 بحماسة متجددة، ومشاركة عالمية أوسع».

وفي السياق ذاته، أكد منظمو الحدث الفني الأبرز في المنطقة، أن النسخة الـ12 منه ستُقام من 29 أبريل إلى الثالث من مايو 2026، وسط توقعات تُرجّح مشاركة أسماء جديدة، وأعمال فنية ملهمة، ومزايا موسعة تضيف مزيداً من الزخم لهذا المعرض.

وكانت فعاليات معرض فنون العالم دبي 2025، قد اختتمت أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، بحفل توزيع الجوائز الذي كرّم فنانين ومعارض في 16 فئة مختلفة، ليُسدل الستار على نسخة ناجحة من الحدث في دورته الـ11. وشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 فنان، و120 معرضاً، و10000 عمل فني تم تقديمها من 65 دولة، توزعت على قاعات عدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد اليوم الختامي إقبالاً واسعاً من العائلات وعشاق الفن، تخلله برنامج حافل بالورش التفاعلية، منها ورشة للرسم الحضري والخزف في «استوديو معرض فنون العالم دبي»، وورشة لفن «تافتينغ الحقائب» ضمن «ركن النسيج»، وهي الإضافة الأحدث في المعرض التي جمعت 14 فناناً من تسع دول. كما أُقيمت عروض مباشرة في ثلاث مناطق مخصصة للأداء، منها نحت وجه ورأس بالحجم الطبيعي قدّمه الفنان جود أوبوزوا من منصة «آرتيزار»، واختتمت الفعاليات بتقديم عرض موسيقي صامت ارتدى فيه الجمهور السماعات من فرقة «كلوز تو مانداي» الأوروبية للبوب الإلكتروني.

كما أقيم حفل توزيع جوائز تكريمية لـ16 فئة، شملت «جائزة فنان المستقبل» التي خُصصت للطلبة في المدارس الابتدائية والثانوية، ممن قدموا رؤى فنية تخيلوا من خلالها العالم بعد 50 عاماً، وحازت المدارس جوائز نقدية وورش عمل بقيمة 1000 درهم مقدمة من «استوديو لاب».

وفي فئة «الإقامة الفنية»، فاز فنانان عالميان بفرصة الإقامة في فنادق «روف» و«راديسون ريد - واحة دبي للسيليكون»، حيث سيقومان بإنتاج أعمال فنية مستوحاة من تجارب إقامتهما.

وشهدت نسخة هذا العام أيضاً إطلاق «جائزة أناكس للفنون» لأول مرة، برعاية «أناكس للتطوير العقاري» الراعي العقاري الرسمي للمعرض، بهدف تكريم التميز في الفن الإماراتي. وتعكس هذه الجائزة تنامي الهوية الثقافية لدولة الإمارات، واندماج الابتكار الفني مع التصميم الفاخر، وفازت بها الفنانة هند راشد التي ستُبدع عملاً فنياً خاصاً لصالح أحد المشاريع العقارية لشركة أناكس.

وفي تعليقه على الجائزة، قال المدير العام لشركة أناكس للتطوير، رافي بهيراني، إن شركته «تفخر بتقديم جائزة أناكس للفنون ضمن فعاليات معرض (فنون العالم دبي)، احتفاء بالإرث الثقافي الغني لدبي، وتسليط الضوء على المواهب الإماراتية المتميزة»، مضيفاً: «إن هذا التعاون يجسد العلاقة العميقة بين الفن والعقارات الفاخرة، ويرسخ التزامنا بالإبداع غير المحدود. ومن خلال دعم الفنانين المحليين، فإننا نعمل على بناء هوية ثقافية لعلامتنا، كما نُعزز ارتباطنا بمجتمع دبي، لاسيما أن الفن هنا ليس مجرد تصميم، بل حكاية تجسد طموحات دولة الإمارات».

وتم تقديم 16 فئة للمواهب المتميزة في المعرض، مع الإعلان عن أربع جوائز رئيسة خلال حفل كبار الشخصيات، حيث فازت بجائزة أفضل فنان، ضحى الخضيري، وأفضل فنان صاعد «كيوبكس آرت»، وأفضل غاليري «آيه إن إنك»، وأفضل عمل فني «معلقات».

أسماء الشريف:

. المعرض يعد منصة رائدة لأعمال الفنانين الواعدين والمخضرمين، ونتطلع إلى دورة العام المقبل بحماسة متجددة.

. 400 فنان و120 معرضاً و10000 عمل فني تم تقديمها في النسخة الـ11.