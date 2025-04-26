القمة الثقافية أبوظبي 2025 تجمع قادة الفكر والفن

تنطلق غداً الأحد الدورة السابعة من القمة الثقافية أبوظبي 2025 التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من قادة الفكر والفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد القمة التي تستمر حتى 29 أبريل الجاري في منارة السعديات تحت شعار «الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، منصة فكرية فريدة تجمع التخصصات والآراء لاستكشاف تقاطعات الثقافة مع التكنولوجيا والحوكمة العالمية.

كما تعد منصة عالمية فريدة تجسد التفاعل بين الثقافة والتكنولوجيا والحوكمة، وتقدّم برنامجاً غنياً يتضمن جلسات حوارية رئيسة، ومناقشات فنية، وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى عروض ثقافية.