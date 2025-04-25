للرجال والنساء: تجنبوا هذه الأكلات لأنها سبب الانتفاخ تحت العينين

تعكس المرآة كل صباح صورتنا لتخبرنا عن حالة أجسامنا عند النظر إليها، ولعلّ ملامح الوجه أكثر ما يلفت النظر في تلك اللحظة، فهي تخبرنا بعلامات الإرهاق أو السهر، وربما حتى القلق.

لكن أكثر ما يثير الانتباه، خاصة مع التقدم في العمر أو ضغوط الحياة اليومية، هو ذلك الانتفاخ الخفيف أو البارز تحت العينين، عند الرجال والنساء، والذي غالباً ما نربطه بقلة النوم أو التعب.

لكن، هل خطر ببالك، يوماً، أن هذه الانتفاخات قد لا تكون بسبب الإرهاق وحده، وأن السر قد لا يكون في عدد ساعات نومك، بل في ما تضعه من طعام في طبقك؟

فمن المعروف أن الجلد تحت العينين أرقّ منطقة البشرة، ويتأثر بسرعة بأي تغيّرات داخلية في الجسم، هرمونية، أو عاطفية، أو حتى غذائية.

ومؤخراً أكدت دراسات حديثة أن بعض أنواع الأطعمة قد تساهم، بشكل مباشر، في احتباس السوائل أو التهابات خفيفة، تؤدي إلى انتفاخ هذه المنطقة الحساسة. أي أن وجبة العشاء، أو حتى كوب القهوة المتأخر، قد يكون لهما تأثير أكبر مما تتخيل على شكل عينيك في صباح اليوم التالي.

وبما أن الجمال يبدأ من الداخل، والعناية بمنطقة العين لا تقتصر على الكريمات، بل تبدأ من المطبخ، وخياراتك في الطعام والشراب، هنا بعض الأطعمة التي تسبب انتفاخ العينين، والطرق الطبيعية لتخفيفها:

- الملح المبالغ فيه: من المعروف أن الصوديوم يسبب احتباس السوائل، ما يؤدي إلى انتفاخ واضح تحت العينين. لذا، فالإفراط في تناوله يزيد احتمالية انتفاخ العينين، ومن الأفضل تقليل كمية الملح في الطعام؛ للحفاظ على صحة العينين، والبشرة.

- منتجات الألبان: تناول بعض الأشخاص منتجات الألبان وتأثيرها في صحتهم عموماً، يعتمدان على وجود حساسية اللاكتوز لدى هؤلاء. لذا، إذا كنت تعانين عدم تحمل اللاكتوز، فيفضل عدم تناول منتجات الألبان؛ لتفادي مشكلة انتفاخ تحت العين.

- الكافيين والمشروبات الغازية: إن استهلاك الكافيين بكميات كبيرة يؤدي إلى الجفاف، ما يزيد احتمالية انتفاخ العينين. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، ما يساهم في انتفاخات أسفل العين.

- الكربوهيدرات المكررة والسكريات: تسبب التهابات خفيفة في الجسم، تؤثر في الجلد والأنسجة المحيطة بالعين. والأفضل تجنبها للحفاظ على بشرة صحية ومتألقة.

- الأطعمة المعلبة والمصنعة: تحتوي هذه الأغذية على مواد حافظة وصوديوم مخفي، ومحليات اصطناعية، ومواد حافظة، ما يزيد احتباس السوائل، وانتفاخ الوجه والعينين.

ولكن .. كيف تتخلص من انتفاخ العينين بشكل طبيعي؟

بعيداً عن الطعام، يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تساعدك على تقليل انتفاخ العينين بشكل فعال، وأهمها شرب الماء بانتظام، إذ إن الجسم عندما لا يحصل على كمية كافية من الماء، قد يحتفظ بالسوائل في المناطق الحساسة، ومنها حول العينين، ما يؤدي إلى التورم.

ويساعد وضع كمادات باردة، أو شرائح الخيار المثلجة، وأكياس الشاي الباردة، على العينين في تقليل التورم، وتهدئة البشرة عمومًا.

كما أن رفع الرأس أثناء النوم يساعد في منع تجمع السوائل حول العينين، ما يقلل الانتفاخ عند الاستيقاظ، ويمكن أيضاً الاستفادة من كريمات العين المضادة للشيخوخة في تقليل الانتفاخ، وتحسين مظهر البشرة، ولا ينبغي أيضاً تجاهل أهمية الفيتامينات لتغذية هذه المنطقة من الوجه، تحت العين، ومن أهم ما يغذيها فيتامين (C).