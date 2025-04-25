فنانة مصرية تكشف حقيقة زواجها من محمد صلاح: "أعجبتني الأخبار"

خرجت الفنانة المصرية ريم مصطفى اخيراً عن صمتها لترد على الأنباء التي راجت بقوة خلال الأشهر الأخيرة حول زواجها من نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وكانت ريم ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" إلى جانب الفنان عمرو سعد، وهو العمل الذي أثار جدلا واسعا عند عرضه.

وليست هذه المرة الأولى التي يُزج فيها اسم صلاح في شائعات الزواج، إذ ارتبط اسمه سابقاً بممثلة أخرى هي إيمان العاصي، من دون أي تأكيد أو تعليق رسمي.

ويعيش محمد صلاح حياة أسرية هادئة، وهو متزوج وأب لابنتين. وعلى خلاف بعض نجوم كرة القدم، يحرص صلاح على إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء.

وسبق له أن حظر إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولتها التقرب منه خلال بث مباشر.

وخلال استضافتها في برنامج "معكم"، علقت ريم مصطفى على الشائعات قائلة: "صراحة، أعجبتني هذه الأخبار، لكنها غير صحيحة تماما، فأنا لم ألتق محمد صلاح على الإطلاق".

كما وجهت رسالة إلى زوجة صلاح، أوضحت فيها أنها لا تربطها أي علاقة بالنجم المصري، وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، نافية كل ما تم تناقله على مواقع التواصل.

ويقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، حيث يكفي الفريق الأحمر تحقيق نقطة واحدة فقط في مواجهته المقبلة أمام توتنهام على ملعب أنفيلد يوم الأحد القادم.