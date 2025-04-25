بريطانيا تدفع 50 مليون جنيه لحجب الشمس

بدأ علماء بريطانيون أولى خطواتهم نحو تنفيذ برنامج حكومي بتمويل بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى حجب الشمس ضمن تجارب «إدارة الإشعاع الشمسي»، التي تسعى إلى تقليل كمية ضوء الشمس الواصلة إلى سطح الأرض، وبالتالي تبريد الكوكب مؤقتاً

وتخطط وكالة الأبحاث والاختراعات المتقدمة في بريطانيا (ARIA)، لتنفيذ تجارب صغيرة النطاق، لكنها حاسمة، على حد تعبيرها، لفهم فعالية هذه التقنيات وتأثيراتها، بحسب صحيفة جارديان.

وأوضحت الوكالة أنّ المشروع سيخضع لتقييم بيئي، من دون استخدام أي مواد سامة خلال التجارب، كما ستُشرك المجتمعات المحلية في مراحل التنفيذ، فيما أكد البروفيسور مارك سيمز، قائد البرنامج: «الحقيقة المزعجة هي أن مسار الاحترار الحالي يجعل تجاوز نقاط التحول المناخية أمراً محتملاً في القرن المقبل».

وأكد سيمز أن هذا الاحتمال دفع الباحثين لتسريع البحث في طرق تبريد العالم على المدى القصير، تحسباً لأي طارئ مناخي كبير.

وحذر خبراء المناخ من اعتماد معظم تقنيات الهندسة المناخية على فكرة منع أشعة الشمس عبر رش جزيئات عاكسة في الغلاف الجوي أو زيادة سطوع الغيوم باستخدام بخار ماء البحر، وهي الأساليب التي لا تخلو من المخاطر، إذ يمكن أن تُخلّ بتوزيع الأمطار، ما يهدد الأمن الغذائي في مناطق عدة، ورغم هذه التحذيرات، يرى البعض أن فشل العالم في خفض الانبعاثات الكربونية يستدعي البحث في هذه الحلول كخطة طوارئ.