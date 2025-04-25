الحياة البرية بعيون ومراقبة سكان دبي

تستضيف «تيرا» مدينة إكسبو دبي تحدي طبيعة المدينة العالمي، من اليوم وحتى 28 أبريل الجاري، بمشاركة مجتمعية واسعة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، ومحفظة دبي القابضة، ومنظمة «نايتشر وايف»، بهدف توثيق الحياة البرية المحلية، وتعزيز الوعي البيئي، والتحدي مبادرة علمية عالمية تهدف إلى تسجيل المشاهدات البيئية في المدن، باستخدام تطبيق «إيناتوراليست»، إذ تجاوز عدد الأنواع الموثقة من خلاله حتى اليوم سبعة ملايين نوع حول العالم، ما يشكل رافداً علمياً لحماية التنوع البيولوجي الحضري.

وتنظم «تيرا» أيضاً مسابقة لأفضل صورة للحياة البرية التُقطت خلال التحدي، ويحصل الفائز على تذاكر مجانية، وفرصة لعرض الصورة في أحد معارض تيرا، في إطار سعي دبي للتميز عالمياً في حماية التنوع البيولوجي.

ويعقب فترة المراقبة، تحليل الأنواع وتحديدها حتى الرابع من مايو، على أن تُعلن النتائج في الخامس منه، لتقييم أداء دبي مقارنة بمدن عالمية، مثل سنغافورة وكيب تاون وطوكيو.