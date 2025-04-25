«ترامب برغر».. يستقطب مؤيدي الرئيس الأميركي في تكساس

يقدّم مطعم «ترامب برغر» في تكساس شطائر تحمل اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسعر أقل بثلاث مرات من «بايدن برغر»، المصنوعة من خبز وطماطم غير طازجة، وفي هذا الموقع الذي يؤيد أصحابه ترامب علناً، والواقع على بُعد 90 دقيقة إلى الغرب من مدينة هيوستن، قلما يجرؤ رواد المطعم على انتقاد قطب العقارات السابق، بعد 100 يوم من بدء ولايته الرئاسية الثانية.

ويحضر طيف دونالد ترامب في كل مكان في هذا المطعم الذي يضم نحو 10 طاولات، من خلال الصور والمجسمات الكرتونية واللافتات والقبعات وحتى القمصان المعروضة للبيع، التي تعود إلى حملته الانتخابية عام 2024.

وافتتح المطعم في 2020، وهو العام الذي شهد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن، في مقاطعة أدلى فيها 80% من الناخبين بأصواتهم، في نوفمبر الماضي، لمصلحة مرشحهم ضد نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس.

وفي عطلات نهاية الأسبوع، يحظى هذا المطعم في بيلفيل بشعبية خاصة بين راكبي دراجات هارلي ديفيدسون النارية الصاخبة، ولدى العائلات التي تتنقل في مقصورات، ويمكن الاختيار في قائمة الطعام بين «برغر ترامب» أو شطيرة «برج ترامب» المزدوجة، مع قطعتَي لحم بقري، مقابل 16.99 دولاراً، وتحمل قطع الخبز المستخدمة في المطعم اسم الرئيس الأميركي.