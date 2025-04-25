الطيور المهاجرة طعام الجائعين في أوغندا

سمّم أوغنديون جائعون ويائسون آلافاً من طيور اللقلق البيضاء المهاجرة وغيرها من الطيور المحمية، بسبب عدم توافر مصادر غذائية بديلة، في أعقاب مواسم أمطار غير متوقعة وموجات جفاف.

وفي أيوريري - وهي قرية على الحدود الكينية - يقول سام تشيكوي البالغ 42 عاماً، إنه يواجه صعوبة متعاظمة في إعالة زوجتيه وأطفاله الـ11.

ويوضح: «كنت أزرع قبل، لكن الشمس كانت تُتلف محاصيلي، لذا قررت اصطياد هذه الطيور لإطعام نفسي وأطفالي».

ويشرح كيف يصطاد السكان المحليون فرائسهم قائلاً: «أولاً يصطادون فأراً، ثم يقتلونه، ثم يحقنون القارض الصغير بمزيج من الكحول وسم الفئران، ويُترك الحيوان الثديي الصغير في حقل، حيث يمكن للطيور رؤيته».

ويقول تشيكوي: «عندما تأكل الطيور المصيدة تضعف، ثم نصطادها ونقتلها ونأكلها».

ويُقدّر أنه أكل أكثر من 300 طائر لقلق منذ وصوله إلى المنطقة عام 2016، وهو نشاط يُعاقَب عليه بغرامات باهظة، لكن السكان المحليين يشعرون بأنهم لا يمتلكون أي خيار آخر، ويقول تشيكوي: «لو كان هناك حل آخر لفعلته».

ويلفت المزارع جويل شيروب (45 عاماً) إلى أن القرويين أكلوا نحو 3000 طائر لقلق أبيض منذ بداية العام، مع بدء موسم الهجرة.

وتشكّل هذه الطيور التي ينحدر بعضها، وفقاً للعلامات الموضوعة عليها، من بولندا وتشيكيا والمجر «المصدر الوحيد للبروتين» المتاح لكثير من سكان المنطقة، وفق الناشط البيئي.

ويوضح أنه يمكنهم أيضاً بيع طائر اللقلق بنحو 2000 شلن (أكثر بقليل من نصف دولار).