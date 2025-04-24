معرض فني لطفلة عمرها 21 شهراً

باستخدام فرشاة وقلم بيدها، ترسم ثمبيلينا لوحاتها بحماسة وعفوية.. هذه الفنانة التي لم تبلغ الثانية من عمرها بعد، تقيم معرضها الأول في كابوكيتشو غرب طوكيو.

وتُباع بعض اللوحات التجريدية التي أنجزتها الفنانة الصغيرة بنحو 33 ألف ين (232 دولاراً).

ويقول مدير المعرض، دان إيسومورا، إن أسلوب ثمبيلينا «طفولي، لكنه ماهر بشكل غامض»، ويضيف في إشارة إلى انطباعاته الأولى عن إبداعات الرسامة الصغيرة: «فوجئت وقلت في قرارة نفسي إنّ ما أنجزته أعمال فنية فعلية».

وفي المنزل الواقع بالضواحي، حيث تعيش الطفلة البالغة 21 شهراً، تضفي بقع ملوّنة طابعاً حيوياً على حصائر تاتامي يابانية، وقفت والدتها بجانبها تساعدها بصبر لفتح أغطية أنابيب التلوين، ونشرها على الورق.

وتقول الوالدة، وهي لاجئة أوكرانية في العشرينات: «أرى إيقاعاً معيناً في تحركاتها والأشكال التي ترسمها.. إنها تُدرك ما تفعله»، مشيرة، وهي مازحة، إلى أنّها تشعر بـ«الغيرة» من المعرض الأول لابنتها، مع العلم أنها «سعيدة كأمٍّ» طبعاً.

وبعد الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، غادرت والدة ثمبيلينا أوكرانيا، واستقلت طائرة متجهة إلى اليابان.

ولحسن حظها، كانت تجلس بجوار دان إيسومورا، وهو فنان معاصر استقل الطائرة نفسها بسبب تأخر رحلتين.. وغيّر هذا اللقاء حياتها.

ولاحقاً التقت، بفضل إيسومورا، الرجلَ الذي أصبح زوجها، وهو فنان ياباني.