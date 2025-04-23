مهرجان الشارقة القرائي للطفل: اليوم موعدنا

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لتغمرك الكتب»، ويتضمن برنامج دورة العام الجاري 1024 فعالية فنيّة وترفيهيّة، يقدِّمها 133 ضيفاً من 70 دولة، إلى جانب 43 كاتباً من دولة الإمارات والعالم العربي، و30 كاتباً ورساماً عالمياً، ليصل إجمالي المشاركين إلى أكثر من 200 خبير ومتخصص من كتّاب ومفكرين ورسامين وأكاديميين إماراتيين وعرب ودوليين.

وتشارك في المهرجان 122 دار نشر من 22 دولة، وسيشهد تنظيم 35 جلسة نقاشية تثري ثقافة الحضور، وتتناول واقع النشر بشكل عام وفي مجال أدب الأطفال بشكل خاص، إلى جانب بحث سبل تشجيع عادة القراءة، وتجاوز تحديات صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، إضافة إلى معرض متنقل ومسرحيات، وورش عمل مجانية ومدفوعة.

وتتضمن فعاليات المهرجان أكثر من 600 ورشة عمل موجهة للأطفال واليافعين والكبار، إلى جانب 85 ورشة طهي تفاعلية، وأكثر من 150 ورشة وفعالية في «ركن القصص المصورة».