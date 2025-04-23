الإكثار من البروتينات النباتية يطيل العمر

توصلت دراسة أسترالية إلى أن الدول التي تتزايد فيها معدلات تناول البروتينات من مصادر نباتية، مثل البقوليات والخضراوات، بدلاً من البروتينات من مصادر حيوانية، تتميز بارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكانها.

وخلال الدراسة حلل باحثون من جامعة سيدني طبيعة الوجبات الغذائية، وبيانات سكانية تخص 101 دولة، خلال الفترة بين 1961 و2018، مع مراعاة عوامل مثل تعداد السكان والمستوى الاقتصادي لكل دولة، وكانت الدراسة تهدف إلى تحديد نوعية البروتينات التي تقترن بطول متوسط العمر المتوقع.

وقالت رئيسة فريق الدراسة، كاثلين أندروز: «لقد أسفرت الدراسة عن نتائج متباينة بشكل نوعية البروتين التي تقترن بارتفاع متوسطات الأعمار، حسب الشرائح العمرية المختلفة للسكان».

وأوضحت: «بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن خمس سنوات فإن تناول البروتينات من مصادر حيوانية يقلل معدلات الوفاة، وعلى العكس تبين أن المشتقة من مصادر نباتية تساعد على إطالة العمر لدى البالغين».