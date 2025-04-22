مكتبة محمد بن راشد تحيي ذكرى «الأخطل الصغير»

تنظم مكتبة محمد بن راشد، يوم الجمعة المقبل، أمسية شعرية وحوارية بعنوان «الأخطل الصغير»، إحياء لذكرى الشاعر اللبناني بشارة الخوري، الملقب بـ«شاعر الحب والهوى والصبا والجمال».

وتستعرض الأمسية، التي يستضيفها مسرح مكتبة محمد بن راشد، محطات من مسيرة الشاعر وإرثه، من خلال جلسة يشارك فيها الباحث في هيئة أبوظبي للتراث - أكاديمية الشعر، الدكتور عماد خلف، والناقدة كنانة عيسى، والشاعرة اللبنانية لوركا سبيتي، وتتضمن تحليلاً لمجموعة من قصائد الأخطل الصغير، وإلقاء عدد منها، إضافة إلى إضاءة على مدى تأثيره العميق في شعراء لبنان والعالم العربي المعاصرين، وانتشاره عالمياً كأحد رموز الشعر العربي.

ويعقب الجلسة حفل غنائي يحييه الفنانان ريان جريرة وحلا طراد، اللذان سيقدمان باقة من قصائد الأخطل الصغير المغنّاة التي خُلّدت في الوجدان العربي بصوت عمالقة الطرب، منها: «سيد الهوى قمري»، و«يا عاقد الحاجبين» اللتان غنتهما فيروز، و«عش أنت» التي قدمها فريد الأطرش، و«أضنيتني بالهجر»، و«جفنه علم الغزل» للموسيقار محمد عبدالوهاب.