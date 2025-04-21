الكلاب المفضَّلة للملكة إليزابيث تتنافس في «كورجي ديربي» 

تنافست بعض أسرع الكلاب ذات الأرجل القصيرة للغاية، في سباق «كورجي ديربي» السنوي بأسكتلندا.

وكان السباق قد أقيم للمرة الأولى عام 2022، في مضمار «ماسلبورغ» للسباقات، احتفالاً بذكرى مرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش.

وكانت الملكة الراحلة من أشد المعجبين بالكلاب من فصيلة الـ«كورجي»، إذ امتلكت من هذه السلالة ما يقرب من 30 كلباً على مر العقود، إضافة إلى عدد قليل من كلاب الدورجي، وهي سلالة هجينة من فصيلتَي الـ«كورجي» والـ«داشهُند».

وفازت الكلبة جونو، ذات الأعوام الأربعة، على 16 كلباً أنيقاً كانت ترتدي سترات صوفية زاهية الألوان، في السباق الذي أقيم أول من أمس، وامتد لمسافة 70 متراً في مضمار السباقات الواقع خارج إدنبرة، كما تمكنت في المرحلة الأخيرة من السباق من التغلب على الكلب «رودني»، الفائز في سباق العام الماضي.

وحصلت الكلبة الفائزة، ومالكاها أليسدير تيو وفران براندون، على كأس وحلوى وهدايا مخصصة للكلاب، قدمتها مدربة التنس، جودي موراي، والدة النجم الأسكتلندي الشهير آندي موراي.