ليدي غاغا تتعامل بهدوء مع عطل فني.. وتعتذر

تعاملت النجمة ليدي غاغا بخبرة مع عطل فني خلال أداء فقرتها في مهرجان كوتشيلا للبوب في جنوب كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي.

وكما يظهر في تسجيلات الفيديو، تعطل ميكروفون سماعة الرأس خلال أغنيتها الثانية.

واستمرت المغنية البالغة من العمر 39 عاماً في الغناء، وواصلت أداء رقصات الأغنية، التي شارك فيها العديد من الراقصين، من دون تردد، وفي منتصف الأداء استبدلت سماعة الرأس المعطلة بميكروفون تقليدي يحمل باليد، وفي وقت لاحق عادت إلى استخدام سماعة الرأس.

وبعد جلوسها أمام البيانو، اعتذرت في وقت لاحق عن العطل البسيط، وقالت «آسفة لأن الميكروفون تعطل لثانية واحدة»، وأضافت ضاحكة: «على الأقل علمتم أنني أغني على الهواء مباشرة، أعتقد أن كل ما يمكننا فعله هو تقديم أفضل ما لدينا، وأنا بالتأكيد أقدم لكم أفضل ما لدي الليلة».

وتنظم حفلات كوتشيلا عادة على مدار عطلتَي نهاية أسبوع متتاليتين، بالقرب من مدينة إنديو الصحراوية.

وكانت ليدي غاغا قد أحيت حفلاً في عطلة نهاية الأسبوع السابق.