«القرائي للطفل» يحتفي بنكهات من الشرق والغرب

يستقطب مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ16 نخبة من الطهاة العالميين، الذين يقدمون مجموعة واسعة من العروض وورش العمل، التي ستقدم للأطفال والعائلات تجارب تعليمية وترفيهية مفعمة بالمتعة.

وتنطلق فعاليات ركن الطهي خلال المهرجان في مركز إكسبو الشارقة، من 23 الجاري إلى الرابع من مايو المقبل، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، وتشمل 85 ورشة طهي تفاعلية مخصصة للأطفال، إلى جانب أكثر من 30 عرض طهي حياً يقدمه أشهر الطهاة من المنطقة والعالم.

ويتيح ركن الطهي للأطفال المشاركة يومياً في ورش عمل ممتعة ومبتكرة، يتعرفون فيها إلى كيفية إعداد وصفات شهية وبأسلوب آمن ومرح، وفعاليات تم تصميمها خصيصاً لتنمية شغف الأطفال بالمطبخ، وتعزيز مهاراتهم الحسية والحركية.

ويجمع مهرجان الشارقة القرائي للطفل في عروض الطهي الحي نخبة من الطهاة الدوليين الذين يقدّمون للزوار باقة من الأطباق الغنية بالنكهات العالمية، إذ تشارك سميرة كازان، مؤلفة كتاب «المطبخ اللبناني» وصانعة محتوى قناة «ألفافودي»، في هذه العروض.

ومن المطبخ الفلسطيني تشارك الطاهيتان، هيفا عودة ومها كيلاني، بوصفات عائلية تجسد تراث الطهو في بلاد الشام، بينما تأخذ الشيف الهندية الشهيرة أسما خان الزوار في رحلة إلى عالم النكهات والبهارات الهندية.ومن المكسيك، تقدِّم كارلا زازويتا عروضاً حيّة، تنقل الجمهور إلى أجواء أميركا اللاتينية بنكهاتها الحارة.في حين تستعرض كريمة حازم وصفات من المطبخ اللبناني المنزلي. ويستضيف المهرجان كذلك عروضاً للطهي الحي التي تجمع بين الإبداع والنكهات، يقدمها نجوم التواصل الاجتماعي ألبرت نيازفينسكي وباتريك زينالي، إلى جانب عروض تعليمية مخصصة للأطفال، يقودها الشيف داريو ستيفن، المعروف بـ«الشيف D».وتنضم إلى الفعاليات كل من زهرة علي بهاي، وليليان زاهر، وراديكا هوارث، ونورمان موسى.

برنامج متكامل

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ16، مجموعة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الطفل، الذين يشاركون في جلسات نقاشية وقرائية، وحفلات توقيع الكتب، ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل يعزز التواصل بين القرّاء والمبدعين.

. 23 الجاري ينطلق المهرجان تحت شعار «لتغمرك الكتب».