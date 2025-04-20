«صوفي» تخترق حراسات البيت الأبيض.. وتثير ضجة

وجدت قطة طريقها إلى الحديقة الشمالية التي تحظى بحراسة مشددة من البيت الأبيض في واشنطن، أول من أمس، وأثارت ضجة بين الصحافيين الذين وثقوا ظهور الحيوان الأليف، وهي قطة لونها رمادي وعيونها خضراء، وتسمى «صوفي» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، وبمساعدة موظفي البيت الأبيض، عُثر على مالك القطة. كما انتهى المطاف بـ«صوفي» لفترة وجيزة في غرفة المؤتمرات الصحافية الشهيرة، حيث يوجه الصحافيون أسئلتهم عادة إلى المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كارولين ليفيت.

وعلى منصة «إكس»، شارك أحد الصحافيين خبر رؤية القطة. وأوضح أن «صوفي» كانت ترتدي طوقاً، وربما جهاز «اير تاج»، وهو جهاز تعقب صغير، يسمح بتحديد موقع الأشياء أو الحيوانات الأليفة عبر الهاتف الذكي. وفي مقطع فيديو، ظهرت صحافية وهي تمسك القطة بين ذراعيها، وتمزح بأنها «يمكن أن تكون تحمل نوعاً من أجهزة التنصت».وتم جمع شمل «صوفي» في النهاية مع مالكها.

يذكر أن المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض هي واحدة من أكثر المناطق التي تخضع لحراسة أمنية مشددة في العالم. وتراقب الخدمة السرية كل حركة، وتحمي كاميرات وحواجز المنطقة على مدار الساعة.