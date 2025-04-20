بالرمل والصدف.. إبداعات الصغار تنتصر للبيئة البحرية

من خلال صناديق الأكريليك ومواد تنتمي إلى البيئة البحرية، أبدع الصغار في برنامج الأطفال التابع لمجموعة «أ.ر.م» القابضة، خلال الورش الفنية التي نظمت ضمن معرض «آرت دبي»، الذي يختتم اليوم في مدينة جميرا.

وشهد البرنامج في نسخته الجديدة تعاوناً بين الفنانة المعاصرة بيجو ألتيسي، ومؤسسة استوديو «مداف» في دبي الفنانة الإماراتية علياء حسين لوتاه.

وبدأ البرنامج خلال فعاليات النسخة الـ19 من «آرت دبي»، وسيتوسّع إلى المدارس في جميع إمارات الدولة، إذ سيحتفي بالنظم البيئية المحلية، ويستكشفها، ليدعو الأطفال إلى التفكير في تفاعلهم مع محيطهم من خلال عدسات فنية مختلفة.

كما يتناول البرنامج - الذي استفاد منه أكثر من 30 ألف طالب منذ انطلاقه في عام 2021 - الأهمية الثقافية للمياه في بيئة الإمارات، موجهاً الأطفال لاستكشاف علاقتهم الجوهرية بهذا المورد الحيوي وتطبيقاته الإبداعية في الفن.

وعن تفاصيل البرنامج، قالت الفنانة علياء حسين لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: «تحمل الورش ثيمة مستقبل الماء، ولذا تم اختيار صندوق من الأكريليك، ويمكن للصغار تصميم ما بداخله من خلال تركيب مشهد من مواد متنوّعة يمكنهم اختيارها، تجمع بين الرمل والصدف وغيرهما من المواد المرتبطة بالبحر».

وأضافت: «تقدّم الورش للأطفال من أعمار متباينة، مع الإشارة إلى أنني أعمل مع هذه الفئة منذ 10 سنوات من خلال المركز التعليمي، والأطفال يمتلكون القدرة على التعبير من خلال الفن، ولكن المجتمع يضع بعض القيود لهم، فيخافون التعبير».

وحول صندوق الأكريليك أكّدت علياء لوتاه أنه من تجربتها مع الأطفال، وجدت أن الرسم هو من الفنون التي يخاف بعض الأطفال منها كثيراً، لأن الخطأ فيها يكون واضحاً، بينما حين يتم تقديم مادة جديدة لهم، يكونون أكثر اندفاعاً في الحالة الإبداعية.

ورأت أن العمل باليد وفي أعمال ثلاثية الأبعاد قد يحتمل الكثير من الإبداع، موضحة أنها في إحدى التجارب قدّمت ورشاً للرسم عبر تقنية «برايل» للمكفوفين.

ونوهت بأن الورش في «آرت دبي» ستوفر البرنامج لما يقارب 100 مدرسة، ليتم التوجه للطلبة عبر مدربين من أجل المشاركة.

وعبّرت عن فخرها باختيارها أول إماراتية مدربة في هذا البرنامج، معتبرة أنها فرصة لتقديم الفن ونشره، واصفة معرض «آرت دبي» بالمنصة التي تتمثل مهمتها في تطوير مجال الفنون.

علياء لوتاه:

. فخورة باختياري أول إماراتية مدربة في البرنامج الذي يُعد فرصة لتقديم الفن ونشره.

. 30 ألف طالب استفادوا من البرنامج منذ انطلاقه في 2021.

. البرنامج في نسخته الجديدة شهد تعاوناً بين بيجو ألتيسي، وعلياء حسين لوتاه.