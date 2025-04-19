طلب منها المضيفون ترك "درجة الأعمال" للدرجة السياحية ليناموا في مقعدها

زعمت إحدى المسافرات على متن رحلة لإحدى شركات الطيران من شيكاغو إلى دلهي أن طاقم الطائرة طلب منها إخلاء مقعدها في درجة الأعمال، بحجة وجود عطل فني، وبعد ساعات، شوهد أفراد الطاقم أنفسهم نائمين في مقعدها الوثير.

وقالت المسافرة، التي تحدثت إلى مدونة الطيران "نظرة من الجناح"، إنه تم الاقتراب منها عند بوابة الصعود إلى الطائرة وقيل لها إن مقعدها لا يمكن إمالة ظهره، وعرض عليها مقعدان من الدرجة السياحية كبديل، لكنها رفضت. وعندما صعدت إلى الطائرة، وجدت أن مقعدها به طاولة طعام مكسورة فقط.

وتقول المسافرة إنها في منتصف الرحلة، رأت أفراد الطاقم يستقرون في عدة مقاعد شاغرة في درجة الأعمال ويخلدون إلى النوم. ونُقل عنها قولها: "هذا هو نفس المقعد الذي كانوا يدفعونني لإخلائه. الآن يستخدمونه للنوم". كما أشارت إلى أن نموذج إعادة التعيين المُعطى لها كان به خطأ مطبعي فادح - حيث كُتب فيه "أن هناك مشكلة فنية" - وكان رقم الرحلة مُعبأً مسبقًا، مما يُشير إلى أن هذا قد لا يكون حدثًا فرديًا.

وفي رحلة عودتها إلى الولايات المتحدة، ادعت أنها شهدت نفس الروتين مرة أخرى. طُلب من امرأة كانت تسبقها في الطابور التخلي عن مقعدها في درجة الأعمال بنفس النموذج ونفس السبب.

ووفقًا لتقرير مشابه قبلت راكبة أخرى على متن الرحلة تخفيض درجة سفرها من الدرجة الأولى إلى درجة الأعمال بسبب عطل في أحد المقاعد. وظل صفان على الأقل من مقاعد درجة الأعمال شاغرين من قبل الركاب، وشغلهما طاقم الطائرة لاحقًا.

ولم ترد شركة الطيران على هذه الادعاءات، لكن هذه الحادثة تُزيد من التدقيق الذي تواجهه الشركة بشأن حالة طائراتها وخدماتها على متن الطائرة.

ويُعد خط شيكاغو-دلهي أحد أطول خطوط الطيران ويستخدم طائرات قديمة لم تُجدد بعد.