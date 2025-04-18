الأقصر المصرية تتسلم درع «عاصمة الثقافة والتاريخ»

احتفلت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، أمس، بتسلّم درع «عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم»، وهو اللقب الذي منحه للمدينة الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

وستستمتع الأقصر باللقب على مدار عامين كاملين، يقام خلالهما الكثير من الفعاليات المحلية والدولية التي تحتفي بتاريخ وتراث المدينة الخالدة التي ظلت عاصمة لمصر القديمة على مدار قرون.

محافظ الأقصر، عبدالمطلب عمارة - الذي تسلّم الدرع في احتفالية خاصة وسط صروح وأعمدة ومعالم معبد الأقصر الفرعوني المُطل على نهر النيل - عبّر عن سعادته بالاحتفالية، مؤكداً أن هذا الاختيار سيكون له مردوده الإيجابي على قطاع السياحة الثقافية بالمدينة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن احتفالية تسلّم درع «عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم»، تتزامن مع احتفالات يوم التراث العالمي، الذي يكتسي الاحتفال به في محافظة الأقصر طابعاً خاصاً هذا العالم، لكونه يتزامن أيضاً مع استضافة نخبة من علماء التراث وخبراء السياحة في العالم، الذين يناقشون السبل المثلى لحماية التراث وتوظيفه في خدمة القطاع السياحي وتحقيق الاستدامة.