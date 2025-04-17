أشهر «برغر» أميركي يحطّ في دبي.. بمزيج من النكهات والابتسامات

في مشهد لافت، استضافت دبي، صباح أمس، فعالية خاصة لمطعم البرغر الأميركي الشهير «إن أند أوت برغر»، وذلك في ابن بطوطة مول، واستمرت من الساعة 10 صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وشهدت الفعالية حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث اصطفت طوابير طويلة من محبي البرغر قبل بدء الفعالية بوقت مبكر، وسط أجواء مفعمة بالفضول لتذوق النكهة الأميركية الشهيرة التي لطالما ارتبط اسمها بقوائم الأفضل حول العالم.

وقدّم فريق «إن أند أوت برغر» نحو 700 وجبة متنوعة للجمهور خلال الفعالية حسب أسبقية الحضور، شملت أشهر الأصناف التي تتميز بها السلسلة، وسط أجواء تفاعلية عكست مدى شغف الزوار بالتجربة.

وأعرب عدد من الجمهور لـ«الإمارات اليوم» عن إعجابهم بجودة الطعم والمكونات المميزة في الوجبات، معبرين عن اندهاشهم بتذوق واحد من أشهر «البرغر» في العالم، على حد وصفهم، في حين عبّر البعض عن أملهم في افتتاح فرع دائم لهذه العلامة في دبي.

من جانبه، قال مدير الفعاليات الخارجية الخاصة لسلسة «إن أند أوت برغر»، لويس هيرنانديز، إن «هذه هي المرة الثالثة التي ننظم فيها نشاطنا بهذا المكان في دبي، وكانت تجربة رائعة بكل المقاييس، إذ استطعنا تقديم الخدمة لـ700 عميل، ما يؤكد حبنا العميق لمدينة دبي».

وأضاف: «قدمنا عدداً كبيراً من الوجبات المزدوجة، وهذا أمر مميز، وفي الواقع ليس هناك أفضل من هذا الوقت لافتتاح مطعم هنا في دبي».

وتابع هيرنانديز: «استقبلنا 700 شخص، وكان من الرائع أن نستقبل عميلاً انتظر نحو سبع ساعات لشراء وتذوق نكهاتنا الخاصة، وحظينا بمئات العملاء، كان عرضاً رائعاً في دبي، وكل ذلك بفضل العملاء».

وأكمل عن سر مكون البرغر التي يحبها ويعشقها كثيرون: «نفخر كثيراً بمنتجاتنا الطازجة وبجودتها، ونتطلع إلى أن تكون المنتجات التي نقدمها تعكس تماماً سمعتنا، ونطلق عليها (الابتسامات)، وأعتقد أن هذا المزيج وحده هو سبب نجاحنا الكبير».

. 700 وجبة قُدمت خلال الفعالية للجمهور حسب أسبقية الحضور.