مارس 2025 الأكثر دفئاً في أوروبا

أظهرت أحدث نشرة شهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ «C3S»، أن شهر مارس 2025 كان الأكثر دفئاً على الإطلاق في أوروبا، وثاني أكثر الأحوال دفئاً على مستوى العالم، وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي فوق الأرض في أوروبا خلال مارس 6.03 درجات مئوية، وهو أعلى بمقدار 2.41 درجة مئوية من متوسط 1991-2020 لهذا الشهر، بينما كانت درجات الحرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء أوروبا، مع أكبر حالات نادرة دافئة لوحظت في أوروبا الشرقية وجنوب غرب روسيا.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية للمناخ في مؤسسة «ECMWF»، سامانثا بورغيس، إن مارس 2025 هو أكثر شهر مارس دفئاً في أوروبا، ما يسلط الضوء مرة أخرى على كيفية استمرار درجات الحرارة في تحطيم الأرقام القياسية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط درجات حرارة الهواء السطحي لمارس 2025، نحو 14.06 درجة مئوية، وهو أعلى 0.65 درجة مئوية من متوسط 1991-2020.