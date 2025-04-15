3 مراهقات يحاولن طعن والدتهن لأنها أغلقت شبكة الواي فاي

هاجمت ثلاث فتيات مراهقات والدتهن وحاولن طعنها بسكاكين مطبخ لأنها أغلقت شبكة «الواي فاي»، وفقاً لما أعلنته السلطات في تكساس (الولايات المتحدة).

وصرح قائد شرطة مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، لمحطة «أي بي سي» بأن الشقيقات الثلاث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 و16 عاماً «خططن لمحاولة قتل» والدتهن.

وبسبب إغلاق الأم «الواي فاي»، زُعم أن المراهقات أخذن سكاكين مطبخ وطاردن والدتهن عبر منزلها في هيوستن إلى الشارع، وفقاً لقائد الشرطة.

وأفاد مكتب قائد الشرطة بأن إحدى الفتيات ألقت حجراً أصاب والدتهن، البالغة من العمر 39 عاماً، في كاحلها، بينما سقطت جدتهن، البالغة من العمر 70 عاماً، أرضاً أثناء محاولتها حماية الأم، لكن الأم والجدة لم تُصابا بجروح خطيرة.

وقبض على الشقيقات الثلاث، ووجهت لهن اتهامات بالاعتداء المشدد باستخدام سلاح مميت، وتم حجزهن في مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة هاريس.