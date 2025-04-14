أولاً لونه برتقالي وثانياً ليس صندوقاً .. ماذا تعرف عن "الصندوق الأسود" في الطائرات ؟

في منتصف خمسينات القرن الماضي، وأثناء التحقيق في سلسلة من حوادث تحطم طائرة "دي هافيلاند كوميت" — أول طائرة ركاب نفاثة تجارية في العالم — خطرت لعالم الأبحاث الأسترالي ديفيد وارن فكرة غيرت مستقبل سلامة الطيران وهي عبارة عن جهاز يسجّل بيانات الرحلات.

كان وارن، حينها في الثامنة والعشرين من عمره، ويعمل في مختبر أبحاث الطيران في ملبورن، واعتقد أن تركيب مسجّل يُوثّق حالة الطائرة وردود فعل الطيارين قبيل الحوادث، سيسهم بشكل حاسم في التحقيقات، ورغم أن فكرته لم تلقَ ترحيبًا في البداية، إلا أنها أصبحت لاحقًا حجر الزاوية في تحقيقات السلامة الجوية الحديثة.

ما هو الصندوق الأسود؟

ما يُعرف بـ "الصندوق الأسود" هو في الحقيقة جهاز يتكون من عنصرين أساسيين، هما مسجل بيانات الرحلة (FDR) ومسجل صوت قمرة القيادة (CVR). ويؤدي كل منهما دورًا حاسمًا في تحديد أسباب الحوادث الجوية.

ويوضح ديفيد إيسر، خبير الطيران بجامعة إمبري ريدل في فلوريدا، أن "مسجل البيانات يخبرك بما حدث، أما مسجل الصوت فيكشف لك لماذا حدث ذلك".

ويُثبت مسجل البيانات عادة في مؤخرة الطائرة، وهي من أكثر الأجزاء مقاومة للتدمير عند وقوع الحوادث، بينما يُوضع مسجل الصوت في قمرة القيادة، لالتقاط الحوارات بين الطيارين والأصوات المحيطة مثل التنبيهات أو أصوات المحركات، كما أن كلاً من المسجلين مزود بمنارة تبعث إشارات صوتية تحت الماء لتسهيل عملية البحث.

ورغم تسميته بـ"الصندوق الأسود"، إلا أن هذا الجهاز عادة ما يكون مطلياً باللون البرتقالي الفاقع لسهولة تمييزه وسط حطام الطائرات.

وتُصمم هذه الأجهزة لتحمّل ظروف قاسية للغاية، مثل الانفجارات، وحرائق شديدة، والضغط الهائل في أعماق البحار، ووفقًا لعبدالله العزالي، مهندس الأنظمة في شركة "هانيويل"، فإن هيكل هذه الأجهزة يُصنع من مواد عالية المقاومة مثل التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ذلك، تبقى هناك حالات نادرة قد تؤدي إلى تلف الصندوق، مثل انقطاع الطاقة بالكامل، أو التعرض المطول للنيران أو المياه العميقة، أو تحطم الطائرة بسرعات عالية.

ويمكن لمسجلات بيانات الرحلات الحديثة تسجيل ما لا يقل عن 88 متغيرًا أساسيًا على مدى 25 ساعة طيران، منها الارتفاع والسرعة والوقت، وفقًا للمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، كما أن هناك بعض الطرز المتقدمة قادرة على تسجيل أكثر من 1000 نقطة بيانات تشمل تفعيل أجهزة الإنذار، وضعيات الأجنحة، ونشاط الطيار الآلي.

أما مسجل الصوت، فيرصد أصوات قمرة القيادة مثل المحادثات، ضوضاء المحركات، أصوات المفاتيح والتنبيهات المختلفة، وتلزم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن يكون كل مسجل صوت قادرًا على تسجيل 25 ساعة من الصوت المتواصل على الأقل.

وفي حال وقوع حادث، تُسلَّم هذه الأجهزة إلى جهات التحقيق الرسمية مثل الـNTSB وFAA، إذ تُعامل كأدلة جنائية، ويقول هوبينغ سونغ، مهندس بجامعة ميريلاند شارك في تطوير هذه الأنظمة: "الأمر يشبه تحقيقًا جنائيًا".

وفي حين أن النماذج القديمة كانت تستخدم أشرطة مغناطيسية، تُسجّل البيانات حاليًا على بطاقات ذاكرة صلبة، شبيهة بتلك المستخدمة في الحواسيب والهواتف. تبدأ عملية التحقيق بالتأكد من سلامة الذاكرة، وقد يستغرق تحليل محتواها من أسابيع إلى سنوات.