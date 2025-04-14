يد امرأة تعلق في فم رجل أثناء محاولتهما تصوير فيديو مضحك (فيديو)

أبلغ أطباء في مستشفى بمقاطعة جيلين الصينية مؤخرًا عن واحدة من أغرب الحالات التي واجهوها حتى الآن، حين علقت يد امرأة في فم حبيبها أثناء محاولتهما تصوير فيديو مضحك.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مقاطع وصور لزوجين يدخلان غرفة الطوارئ في مستشفى بمقاطعة جيلين، ويد المرأة عالقة في فم الرجل. وقال موقع "أوديتي" أن الزوجين حاولا تصوير فيديو مضحك لنشره على الإنترنت، يختبران فيه ما إذا كانت يد المرأة صغيرة بما يكفي لتناسب فم حبيبها. وتمكنت المرأة من وضع قبضتها في فمه بسهولة، ولكن عندما حاولت سحبها، تيبست عضلات فمه وعلقت اليد. وبعد محاولات متكررة لسحب يدها من فم الرجل، قررت الشابة أنها بحاجة إلى عناية طبية. ومن الواضح أن الأطباء كانوا في حيرة من أمر الزوجين حتى سمعوا قصتهما. وقالت المرأة إن وجه صديقها احمرّ تدريجيًا، وأن جميع محاولاتها لسحب يدها من فمه باءت بالفشل. وكان لعابه يسيل باستمرار لأنه لم يستطع إغلاق فمه، وكان حلقه يصدر صوت قرقرة. ومما زاد الطين بلة، أن أسنانه ضغطت على معصمها بسبب تقلص عضلاته.

وقالت المرأة: "كان اللعاب يسيل من معصمي إلى مرفقي، شعرت وكأن يدي عالقة في مفرمة لحم". وعلق الطبيب تشانغ مينغيوان، الذي عالج الحالة،" إن يد الفتاة علقت بسبب تقلص عضلات فك صديقها، مما منعه من فتح فمه. وأن أدى ذلك إلى حلقة مفرغة فكلما زاد الألم، زاد شدّه لفكه". و​​لحل المشكلة، حاول طاقم المستشفى أولًا تهدئة المريض ومنع الرجل من الاختناق أو التقيؤ بتشغيل موسيقى هادئة، ثم استخدموا أداة خاصة لفتح الفم لتوسيع فكه بما يكفي لحقن مرخي للعضلات في منطقة محددة.

وبعد حوالي 20 دقيقة، أدار الدكتور تشانغ معصم الفتاة برفق، مستغلًا خاصية انزلاق مفصل الفك، ليُحرره أخيرًا. ثم قدّم الحالة لاحقًا كقصة تحذيرية، مُحذّرًا الناس من أن فتح الفك بالقوة قد يُسبب تلفًا عصبيًا أو خلعًا في الفك.