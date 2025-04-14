نيوزيلندي في تايلاند حاول تهريب الكوكايين داخل جواز سفره

أُلقي القبض على مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 24 عامًا في مطار تايلاندي بعد محاولته تهريب الكوكايين داخل جواز سفره.

وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأنها تعمل مع مسؤولين في بانكوك لتقديم المساعدة القنصلية. وأفادت إدارة الهجرة في مطار بوكيت بأن الاعتقال وقع في 8 أبريل حوالي الساعة الثالثة مساءً في مطار بوكيت الدولي. وأضافت أن الاكتشاف تم أثناء تفتيش روتيني في صالة الوصول الدولية.

وأضافت الوكالة أن الضباط عثروا على 0.18 غرام من الكوكايين مخبأة داخل كيس بلاستيكي صغير قابل لإعادة الإغلاق، كان موضوعًا في جواز سفر المشتبه به. ونُشرت صور للرجل محاطًا بضباط الشرطة والهجرة، بالإضافة إلى كيس الكوكايين الصغير بجوار جواز سفره. ولم تكشف الوكالة عن اسم الرجل المعتقل.

وقالت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن إدارة الهجرة في مطار بوكيت أنه تم احتجازه حيث سيتم توجيه "التهمة المناسبة إليه". ويُعاقب بالسجن في تايلاند كل من يستورد أو يُنتج أو يُصدّر مخدرات من الفئة الثانية، ويواجه بعض المخالفين السجن المؤبد في ظل نظام العقوبات في البلاد.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة بأن سفارة نيوزيلندا في بانكوك تُقدّم مساعدة قنصلية لنيوزيلاندي مُحتجز في تايلاند. ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لن نُقدّم أي معلومات إضافية.