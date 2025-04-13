العراق: خلاف على "تنظيف دجاجة".. يتحول إلى ساحة اشتباك بالسلاح (فيديو)

تحوّلت جلسة صلح عشائري في محافظة بابل العراقية إلى فوضى عارمة وعراك بالأيدي وتراشق بالكراسي، بعد خلاف نشب بين طرفين حول "تنظيف دجاجة ".

وبحسب شهود عيان، ووسائل إعلام محلية، فإن الخلاف يعود إلى جدال سابق بين شخصين من أهالي محافظة بابل، حول تنظيف دجاجة، ما أدى إلى تلاسن بينهما وخصومة، قبل أن يتم تحديد موعد للصلح.

لكن الجلسة التي كان يُفترض أن تُنهي النزاع، تحوّلت إلى ساحة اشتباك، بعد تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات، الأمر الذي دفع أحد الأطراف إلى استخدام السلاح، وسط صراخ وهرج كبير داخل المكان.

ويُظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار الجلسة، وتحوّلها إلى عراك جسدي، مع إصابةعدد من الحاضرين، وتدخل آخرين لمحاولة فض الاشتباك، في حين كانت الكراسي تتطاير بين المتخاصمين.

وأثار الحادث موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبّر كثير من المستخدمين عن استيائهم من تحول جلسات الصلح إلى معارك، وسخر آخرون من المبلغ الزهيد الذي فجّر الأزمة، وهو 500 دينار عراقي (نحو 33 سنتاً).

ولم تُسجل ضحايا في الحادثة، التي أثارت ضجة واسعة، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية.