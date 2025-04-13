مطعم يخترع فكرة لا تخطر في بال لمواجهة فيضان المياه

عندما فاض نهر أوهايو بسبب الأمطار الغزيرة، وهددت مياه الفيضانات باجتياح مطعمهم في كنتاكي، قام أندرو ماسترسون وفريقه في مطعم "كابتن كوارترز ريفرسايد جريل" بخطوة جريئة وملفتة للنظر: تعمدوا إغراق مطعمهم بمياهه الخاصة قبل وصول مياه الفيضانات إليه أولاً.

وبدلاً من انتظار تسرب مياه النهر الموحلة إلى غرف الطعام، ملأوا المبنى بمياه نظيفة عذبة - 6 أقدام منها (حوالي مترين) باستخدام أحواض وحنفيات ومضخة بئر. والهدف؟ موازنة ضغط المياه ومنع مياه الفيضانات المتسخة والطمي من التسرب.

وأوضح ماسترسون في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاقى رواجاً سريعاً: "لقد قررنا أنه إذا كانت المياه ستدخل مهما كانت، فمن الأفضل أن تكون من النوع الذي نتحكم فيه". وقبل ملء المطعم، فصلوا معدات المطبخ وأغلقوا لوحات الكهرباء لمنع التلف. وعلى الرغم مما ينطوي عليه هذا من خسائر إلا أن هذه الاستراتيجية قد توفر عليهم آلاف الدولارات من تكاليف التنظيف والإصلاحات طويلة الأمد.

وكانت خطة مدير المطعم أنه طالما أن منسوب نهر أوهايو لا يتجاوز 6 أقدام، سيبقى المطعم مغلقًا بإحكام بجدرانه المصنوعة من الطوب الأسمنتي وأرضياته المبلطة، حيث صُمم المبنى ليتحمل الظروف غير المتوقعة.

وحتى بعد ظهر يوم الأحد، عند نشر الفيديو، كان منسوب نهر أوهايو يبلغ 62 قدمًا (18 متر تقريبا) ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته يوم الأربعاء عند حوالي 68 قدمًا، أي بين الحدين اللذين حددهما ماسترسون لتحمل الفيضانات والحدود التي قد يواجهون فيها مشاكل. ونقل موقع "كنتكي" عن ماسترسون قوله "سنكون بخير طالما لم يرتفع منسوب النهر أكثر من 4 أو 5 أقدام. أما إذا ارتفع أكثر من 4 أو 5 أقدام، فسيكون الوضع مختلفًا تمامًا. زيادة خمسة أقدام لن تكون مدمرة بقدر زيادة ثمانية أقدام، وهو أحد التوقعات".