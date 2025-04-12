منها ضبط سكر الدم.. 7 فوائد لشرب خل التفاح قبل النوم

يروِّج مقدمو الرعاية الصحية والمؤثرون المهتمون بالشأن الصحي على وسائل التواصل الاجتماعي، لفوائد خل التفاح على الصحة، خصوصاً لمن يعانون من مشاكل في الهضم ومقاومة الإنسولين والسكري.

إلا أن البعض يزعم البعض أن خل التفاح يُعزز النوم أو أن تناوله قبل النوم يُقدم أفضل الفوائد الصحية، وفق تقرير لموقع «هيلث».

ويُصنع خل التفاح (ACV) عن طريق تخمير التفاح، مما ينتج عنه سائل لاذع وحامض.

وتشير الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يكون له فوائد صحية مُحتملة قد تُعزز النوم بشكل غير مباشر أو يكون أكثر فعالية ليلاً. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج، وفق الموقع.

فما هي فوائد خل التفاح قبل النوم؟

1. يُساعد على ضبط سكر الدم

يُعد الحفاظ على مستويات سكر الدم ثابتة أمراً بالغ الأهمية للصحة العامة، خصوصاً للأشخاص المُصابين بمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

وبحثت دراسة صغيرة، قديمة، في آثار خل التفاح على البالغين المُصابين بداء السكري من النوع الثاني. وأظهرت دراسة حديثة أن تناول خل التفاح مع قطعة من الجبن قبل النوم أدى إلى انخفاض ملحوظ في سكر الدم أثناء الصيام، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1C) لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وكلما زادت كمية خل التفاح التي تناولوها، كانت النتائج أفضل، إلا أن الدراسة لم تحدد ما إذا كان توقيت تناوله يؤثر على هذه النتائج.

بما أن خل التفاح يساعد على التحكم في سكر الدم، فقد يساعد في تقليل التقلبات التي تسبب اضطرابات النوم، مثل الاستيقاظ بسبب انخفاض سكر الدم أو انخفاض الطاقة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا التأثير تحديداً.

2. يخفض الكوليسترول الكلي

أيضاً وجدت دراسة بحثية أن خل التفاح قد يساعد في خفض الكوليسترول الكلي. ولم تحدد الدراسة ما إذا كان تناوله ليلاً له دور في هذه التأثيرات.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن تناوله بانتظام مع مرور الوقت قد يكون مفتاحاً للاستفادة من فوائده.

وقد يكون شرب خل التفاح ليلاً طريقة سهلة للاستمرار على نظامٍ غذائي منتظم، خصوصاً إذا كنتَ أكثر ميلاً لتذكر تناوله قبل النوم.

3. يُساعد على إدارة الوزن

بالإضافة إلى الفوائد المُقترحة لتناول خل التفاح يومياً على مستوى سكر الدم والكوليسترول، وجدت دراسة حديثة أيضاً أن المشاركين شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومحيط الخصر والورك، ونسبة الدهون في الجسم.

وتناول المشاركون خل التفاح كل صباح على معدة فارغة، ويُعتبر تناول خل التفاح في أي وقتٍ آمناً بشكل عام. إذا كنتَ تميل إلى تناول وجبتك الأخيرة أو وجبتك الخفيفة في وقتٍ مبكرٍ من اليوم، وتشعر بأن معدتك فارغة في المساء، فقد يكون من المنطقي تناول خل التفاح في ذلك الوقت.

4. خل التفاح يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً

ووجدت الدراسة المذكورة أعلاه أيضاً أن تناول خل التفاح قبل الوجبات يُمكن أن يُساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وقد يُساعد تناوله مساءً بالحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً، وهو ما قد يكون مفيداً إذا كانت هذه الرغبة ناتجة عن العادة أو الأكل العاطفي أكثر من كونها جوعاً حقيقياً.

5. يدعم صحة الأمعاء

بحثت إحدى الدراسات في كيفية تأثير النظام الغذائي على صحة الأمعاء والجهاز المناعي لدى الشباب البالغين الذين لا يعانون من مشكلات صحية ذات صلة. اتبع المشاركون نظامين غذائيين لمدة ثلاثة أسابيع؛ أحدهما غني بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) والآخر منخفض فيها. وتضمن النظام الغذائي عالي الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة مشروباً يحتوي على خل التفاح بعد الوجبات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً عالي الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة لديهم مستويات أعلى من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في البراز والدم، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأمونيا، مما يشير إلى تحسُّن في تخمر الأمعاء وصحتها. كما لوحظت لديهم تغيرات في الخلايا المناعية قد تؤثر على المناعة.

كذلك، قد يساعد شرب خل التفاح بعد العشاء أو قبل النوم على تعزيز مستويات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة طوال الليل، مما يدعم صحة الأمعاء.

6. له خصائص مضادة للبكتيريا

ووجدت دراسة أن خل التفاح ساعد في وقف نمو نوعين من البكتيريا الضارة: المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) والإشريكية القولونية المقاومة (E. coli) وكانت النتائج واعدة، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان خل التفاح يُساعد في علاج الالتهابات البكتيرية المقاومة.

إذا كنتَ مهتماً بمعرفة قدرة خل التفاح على مكافحة البكتيريا، فقد يكون شربه ليلاً طريقة بسيطة لدعم صحتك. وقد يكون مفيداً بشكل خاص إذا كنتَ أكثر عرضة لتذكره قبل النوم.

7. قد يُساعد في علاج حرقة المعدة

ويقول البعض إن خل التفاح يُمكن أن يُساعد في تخفيف حرقة المعدة عن طريق موازنة حموضة المعدة ودعم البكتيريا النافعة في الأمعاء. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي على فعاليته في علاج حرقة المعدة. بل على العكس، قد يُفاقم حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

وإذا كانت حرقة المعدة مُزعجة أو تُبقيك مستيقظاً طوال الليل، فقد يكون تناول خل التفاح قبل النوم طريقة آمنة لتخفيفها. انتبه دائماً لكيفية تفاعل جسمك. إذا استمرت حرقة المعدة، فمن الجيد استشارة مُقدم الرعاية الصحية.

السلبيات

مع أن خل التفاح له فوائد محتملة، فإن تناوله قبل النوم قد يكون له بعض السلبيات. إذا لم يُخفف بشكل صحيح، فقد تُسبب حموضة الخل تهيجاً في الحلق أو تآكلاً في مينا الأسنان مع مرور الوقت. كما قد يُسبب إزعاجاً للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو ارتجاع المريء.

وقد يُساعد خل التفاح في السيطرة على الجوع ليلاً. ومع ذلك، إذا لم تتناول طعاماً كافياً على مدار اليوم، فقد يُؤدي انخفاض الشهية هذا إلى تأخير الشعور بالجوع، مما قد يُسبب لك الاستيقاظ جائعاً في منتصف الليل.

كما يجدر استشارة الطبيب قبل تناول خل التفاح إذا كنت تتناول أدوية أو مكملات غذائية أخرى. قد يتفاعل مع أدوية السكري، ومدرات البول (حبوب الماء)، والمكملات الغذائية التي تُخفض نسبة السكر في الدم.

كيف نتناول خل التفاح قبل النوم؟

اخلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين في 237 مل من الماء واشربه قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات. شربه قبل النوم ببضع ساعات قد يساعد في تقليل احتمالية ارتجاع المريء، الذي قد يُسبب اضطراباً في النوم.

لا تتناول خل التفاح مباشرة أبداً، مهما كانت الحالة. إذا كنت جديداً على خل التفاح، فابدأ بملعقة صغيرة واحدة وزد الكمية تدريجياً. استشر طبيبك دائماً إذا كانت لديك أي مخاوف صحية أو أسئلة حول الجرعة.