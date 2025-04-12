الحليان يقدم ورشة إبداعية لمكتبة محمد بن راشد مع مسرح دبي الوطني

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المسرحية وتنمية المهارات الإبداعية لدى المهتمين بالفنون الأدائية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع مسرح دبي الوطني ورشة عمل تفاعلية مميزة بعنوان «التأليف المسرحي»، قدّمها الكاتب والفنان الإماراتي مرعي الحليان، بمشاركة حشد من محبي المسرح وصنّاعه. وامتدت الورشة على مدى يومين، حيث خُصص اليوم الأول للجوانب النظرية، فيما كان اليوم الثاني عملياً أتاح للمشاركين فرصة اختبار مهاراتهم الإبداعية في بيئة محفزة. سلّطت الورشة الضوء على أسس الكتابة المسرحية، بداية من بناء الفكرة المسرحية وتطويرها إلى حبكة متماسكة، مروراً بـصياغة الشخصيات بعمق نفسي ودور درامي واضح، وصولاً إلى فن الحوار المسرحي، حيث تعلّم الحضور كيف يمكن للحوار أن يعبر عن مكنونات الشخصيات ويحرّك مجريات الأحداث. كما تناولت بنية النص المسرحي من المشهد الأول حتى الذروة والخاتمة، إضافة إلى أهمية توظيف الرمزية والصورة المسرحية لإضفاء بعد جمالي ومعنوي على النص. وشهدت النقاشات تفاعلاً كبيراً حول الفرق بين الكتابة الأدبية والكتابة المسرحية، خاصة من حيث الصوت، والفعل، والفضاء المسرحي. وشهدت ورشة التأليف المسرحي إقبالاً واسعاً من جمهور متنوع، عبّر عن إعجابه الكبير بالمحتوى المقدم وتفاعل مع المحاور المطروحة بحيوية لافتة، كما أشاد الحضور بجهود مكتبة محمد بن راشد في تقديم فعاليات ثقافية نوعية تثري المشهد الإبداعي المحلي وتدعم المواهب الواعدة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات المكتبة التي تسعى إلى ترسيخ الثقافة المسرحية وتعزيز التبادل المعرفي بين الفنانين والمهتمين بهذا الفن العريق في إطار بيئة ملهمة تحفز على الابتكار والإبداع.

. الورشة شهدت تفاعلاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من جمهور متنوع.