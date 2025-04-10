لغز طبي في مستشفى أمريكي: ورم دماغي يصيب 5 ممرضات يعملن بنفس الطابق

يُجري مستشفى في منطقة بوسطن تحقيقًا بعد إصابة خمس ممرضات عملن في نفس الطابق بأورام دماغية في نفس الوقت.

وأعلن مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام نيوتن-ويلسلي أن 11 موظفًا من قسم الولادة في الطابق الخامس سجّلوا حالات صحية، وكانت خمسة منهم مصابات بأورام دماغية، جميعها حميدة. وقالت المشفى أن اثنتين مصابتان بالنوع الأكثر شيوعًا، وهو الورم السحائي. وصرح جوناثان سونيس، كبير المسؤولين الطبيين المساعد، وساندي ميوز، كبيرة مسؤولي التمريض، في بيان لهما: "لم يعثر التحقيق على أي مخاطر بيئية يمكن ربطها بتطور ورم دماغي". واستبعد التحقيق أقنعة الوجه التي تُستخدم لمرة واحدة، وإمدادات المياه، وأجهزة الأشعة السينية القريبة، والعلاج الكيميائي في الطابق السفلي.

وصرحت الإدارة: "بناءً على هذه النتائج، يُمكننا طمأنة فريقنا المُتفاني... وجميع مرضانا بأنه لا يوجد أي خطر بيئي في منشأتنا". وأكدت جمعية ممرضات ماساتشوستس، النقابة التي تُفاوض على تعويضات الممرضات في مستشفى نيوتن-ويلسلي، ستواصل التحقيق.

وقال جو ماركمان، المتحدث باسم الجمعية، في بيان نقلته "إن بي سي" يوم الجمعة: "في الوقت الحالي، أفضل طريقة يُمكننا من خلالها المساعدة هي إجراء تحقيق علمي مستقل. هذا الجهد جارٍ وقد يستغرق أسابيع إضافية". وأشارت النقابة إلى أن الممرضات تقدمن بمخاوف صحية في مكان العمل، مما أدى إلى اكتشاف حالات إصابة بالأورام.

وقال في بيانه: "لم يتحدث المستشفى إلا مع عدد قليل من الممرضات، ولم تكن اختباراتهن البيئية شاملة. لا يُمكن للمستشفى حل هذه المشكلة بمحاولة تقديم نتيجة مُحددة مسبقًا".

من جهتها تقول الجمعية الأمريكية للسرطان إنه لاستيفاء تعريف مجموعة السرطان، يجب أن تكون حالات الإصابة من نفس النوع، وفي نفس المنطقة، ولها نفس السبب، وأن تؤثر على عدد من الأشخاص "أكبر من المتوقع" عند تحديد خط الأساس للحالات.

وأفادت الجمعية على صفحتها الإلكترونية المخصصة لمجموعات السرطان: "سيُصاب ما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة بالسرطان خلال حياتهم. لذا، ليس من غير المألوف أن يُصاب عدة أشخاص في منطقة صغيرة نسبيًا بالسرطان في نفس الوقت تقريبًا".