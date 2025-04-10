الشرطة الأمريكية تصادر 7 نمور من رجل ادّعى انه يربيها "للدعم النفسي"

صادرت الشرطة في ولاية نيفادا (الولايات المتحدة) سبعة نمور من منزل يقطنه رجل ادعى أن هذه الحيوانات الخطرة تساعده نفسيا في مواجهة "اضطراب ما بعد الصدمة".

ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ناي، أصدر النواب مذكرة تفتيش بحق كارل ميتشل، والعقار الذي كان يسكنه صباح الأربعاء الماضي، وأفادت السلطات بأنه يمتلك النمور منذ عدة سنوات، ولكنه ينتهك قوانين المقاطعة وتصاريح الظروف الخاصة.

واتُهم ميتشل بمقاومة ضابط، حيث أفاد مكتب العمدة بأنه تعاون في البداية، ثم اشتبك مع أحد النواب. وفي النهاية، أُلقي القبض عليه.

وقال جو ماكجيل، عمدة مقاطعة ناي: "كنا ننوي مصادرة النمور، أولًا من أجل السلامة العامة، وثانيًا من أجل سلامتها. ثم اشتبك (الرجل ) مع النائب". مهددا بإطلاق سراح النمور أمام الشرطة.

وأوضح الشريف وفقا لمحطة " KVVU "أن النمور كانت في حظائر كبيرة مسيّجة بأقفال، وأن مكتب الشريف يعمل على نقلها إلى محمية.

وأفادت سجلات المحكمة أن ميتشل وصف النمور بأنها حيوانات خدمة في أمر قضائي طارئ صدر عام 2015 ضد مقاطعة ناي لمنع السلطات من نقل الحيوانات بسبب عدم وجود تصاريح سليمة. وزعم ميتشل أن النمور قدمت له دعمًا عاطفيًا لاضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاني منه، والذي نتج عن خدمته العسكرية في حرب فيتنام.

ومع ذلك، حكم قاضٍ في مقاطعة ناي ضد ميتشل، مشيرًا إلى أنه لا يملك تصاريح الاستخدام الخاص اللازمة لإيواء حيوان غريب.