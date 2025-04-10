خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة... تعرف عليها

كشف عدد من خبراء النوم والإدراك عن خدعة ذهنية فعالة تساعد الأشخاص على النوم بعمق وبشكل سريع، وتُعرف باسم «الخلط المعرفي».

ووفق شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال الدكتور لوك بودوان، عالم الإدراك والأستاذ المساعد بجامعة سيمون فريزر في كندا، إن «الخلط المعرفي يتضمن عادةً التفكير في حرف معيّن، واستحضار كلمات عشوائية تبدأ بهذا الحرف، على ألا ترتبط الكلمات بذكرى تثير عاطفتك أو حزنك».

وأضاف: «عليك التفكير في أكبر عدد ممكن من الكلمات لمدة خمس إلى ثماني ثوانٍ قبل الانتقال إلى الحرف التالي».

على سبيل المثال، قد يبدأ الشخص التفكير في كلمة مثل قطة، ثم ينتقل بتفكيره إلى كلمات أخرى تبدأ بحرف القاف مثل قطار وقطن وقصر، وذلك لفترة لا تتعدى 8 ثوان قبل الانتقال للحرف التالي.

وقال بودوان إنه كان يعانى لسنوات طويلة الأرق واضطرابات النوم، وقد قام بتجربة هذه الحيلة التي وجدها شديدة الفاعلية في دفعه إلى النوم بسرعة شديدة أذهلت زوجته.

وبعد ذلك، أجرى بودوان دراسة حول «الخلط المعرفي»، عام 2016، على 154 طالباً جامعياً، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى اتبعت هذه الحيلة المبتكرة قبل النوم، والأخرى لم تتبعها.

ووجد عالم الإدراك أن المجموعة التي اتبعت «الخلط المعرفي» شهدت تحسناً ملحوظاً في جودة النوم لديها، حيث تمكنت من النوم بشكل أفضل وأعمق وأسرع من المجموعة الأخرى.

من جهتها، قالت الدكتورة فريحة عباسي فاينبرغ، اختصاصية طب النوم وطبيبة الأعصاب في فلوريدا، إن هذه الحيلة «رغم أنها قد لا تبدو مُهدئة، لكنها تُبعد ذهنك عن التفكير في المشاكل والمتاعب التي قد تعوق نومك، وتساعدك على الوصول إلى حالة ذهنية أكثر استرخاءً».

وأكدت فاينبرغ أنها غالباً ما تقترح هذه التقنية على مرضاها الذين يعانون مشاكل في النوم.

من ناحيته، قال الدكتور كامي ماكمانوس، اختصاصي علم نفس النوم في فيلادلفيا: «إن منح أدمغتنا تشتيتاً مُهدئاً أو محايداً لا يرتبط بذكريات تثير العواطف، قد يكون أكثر فائدة من السماح لها بالتفكير في أي حدث بمفردها قد يجلب لها كثيراً من الأفكار السلبية».

وأيدت ليا كايلور، وهي اختصاصية نفسية في لويزيانا، استخدام هذه الطريقة للنوم أيضاً، وقالت إن الناس عادةً ما يبلغون عن النوم في غضون خمس إلى خمس عشرة دقيقة تقريباً، بعد اتباع هذه الحيلة.

إلا أن الخبراء لفتوا إلى أن هذه الحيلة قد لا تأتي بنتائج مثالية في بعض الحالات، خاصة إذا كان الشخص يشرب كثيراً من القهوة قبل النوم، أو يكثر من استخدام الشاشات ليلاً أو يعاني عدم انتظام مواعيد نومه واستيقاظه.