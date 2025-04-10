«أسترو بوت» تحصد 5 جوائز «بافتا»

فازت ألعاب فيديو لمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، تشكّل روبوتات شخصياتها الرئيسة، بجوائز «بافتا» التي تم توزيعها، مساء أول من أمس، في لندن.

وحصدت «أسترو بوت» - المصممة لأجهزة «بلاي ستيشن» من «سوني» والمرتكزة على بطل من شخصيات الشرائط المصوّرة اليابانية (المانغا) - خمساً من الجوائز، من بينها أفضل لعبة وأفضل لعبة عائلية وأفضل رسوم متحركة، وسبق لـ«أسترو بوت» أن نالت في ديسمبر كبرى جوائز «غيم أواردز» عام 2024 في لوس أنجلوس، وهي في منزلة الأوسكار بالنسبة إلى قطاع الترفيه الرقمي.

وبيعت حتى نوفمبر ،2024 نحو مليون ونصف المليون نسخة من هذه اللعبة، وفقاً لمجموعة «سوني» التي تملك استوديو «تيم أسوبي» في طوكيو الذي صممها.