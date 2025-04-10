الاسترخاء يخفض ضغط الدم «على المدى القصير»

خلص بحث إلى أن أساليب الاسترخاء ربما تساعد على خفض ضغط الدم، على الأقل على المدى القصير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الخبراء خلصوا إلى أن تمارين التاي شي واليوغا، والتأمل، والتنفس، تساعد على خفض ضغط الدم للذين يعانون هذه الحالة.

يشار إلى أن أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة (نحو 14.4 مليون شخص) يعانون ارتفاع ضغط الدم.

وبالنسبة للبحث الجديد، فحص فريق من جامعة إكستر وبريستول نتائج 54 دراسة موجودة بالفعل تتعلق بهذا الشأن، وخلص إلى أنه على المدى القصير (ثلاثة أشهر أو أقل)، يبدو أن معظم أساليب الاسترخاء لها تأثير مفيد في ضغط الدم.

واستمرت دراسات في متابعة المرضى لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن تأثيرات أساليب الاسترخاء في ضغط الدم تتراجع مع مرور الوقت.