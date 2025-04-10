«القرائي للطفل» يعود بـ 85 عرضاً وكورال «روح الشرق»

أعلن مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025 برنامج دورته الـ16، التي تنظم خلال الفترة من 23 الجاري حتى الرابع من مايو المقبل، تحت شعار «لتغمرك الكتب».

ويزخر برنامج المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بأكثر من 600 ورشة عمل تفاعلية، ومجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تجمع نخبة من المبدعين والمختصين في مجالات أدب الطفل والثقافة والمعرفة، إلى جانب 85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، ومجموعة واسعة من العروض الموسيقية والعلمية التي تثري تجربة الزوار من مختلف الأعمار.

ويصحب المهرجان، في 25 الجاري، الزوار في رحلة موسيقية مع كورال «روح الشرق»، الذي اكتسب شعبية واسعة، وأسر جمهور وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوفر المهرجان تجربة عائلية فردية، من خلال عرض «شارع العلوم»، الذي يتيح للزوار فرصة لاكتشاف التجارب العلمية مع عبدالله عنان، الذي وصل عدد معجبيه إلى 18 مليون متابع، ويستعرض العديد من التجارب العلمية، كانفجار بالونات الهيدروجين وسُحُب النيتروجين العملاقة، في واحد من أعظم الأحداث العلمية العربية.

كما يتضمن المهرجان عروضاً مسرحية، من بينها: «ماجيك إن ذا إير»، «مارتي إن ذا بوتز»، «أنكلانديا»، «إير فوت وركس»، في حين تشمل العروض المتجولة «ماسكد وندرلاند»، «ونغد وندرز»، «دانسنغ وذ أ روبوت»، «ماجيك إن ذا إير»، «ذا نتكينز آند ذا داكس»، و«شخصيات المهرجان».