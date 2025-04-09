مراهق يخترع تطبيقا ذكيا يكتشف أمراض القلب بـ 7 ثوانٍ

طور المراهق الهندي سيدهارث نانديالا،" 14 عامًا"، تطبيقًا للهواتف الذكية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يُسمى Circadian AI، والذي يُمكنه اكتشاف أمراض القلب في غضون 7 ثوانٍ بالاعتماد على الصوت فقط.

ويعتبر سيدهارث نانديالا ( 14 عامًا ) أصغر متخصص معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، حاصل على شهادات من كل من Oracle وARM، وهو على أتم الاستعداد لإحداث ثورة في مجال الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تطبيق للهواتف الذكية مُدعّم بالذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف أمراض القلب في ثوانٍ من خلال تحليل تسجيلات أصوات القلب. ويستخدم Circadian AI خوارزميات متقدمة تُحلل أصوات القلب التي يلتقطها الهاتف الذكي، وتُقدم تشخيصًا سريعًا قد يُنقذ حياة المستخدم. وتم اختبار التطبيق المبتكر على أكثر من 15000 مريض في الولايات المتحدة و700 مريض في الهند، بدقة 96%. وعقب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، ن. تشاندرا بابو نايدو، مؤخرًا بعد لقائه بالطفل الموهوب ذي الأربعة عشر عامًا: "أنا معجب جدًا بموهبة سيدهارث الاستثنائية وتفانيه في استخدام التكنولوجيا لصالح البشرية".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، خضع جهاز Circadian AI لاختبارات دقيقة في المستشفى العام الحكومي في غونتور، الهند، حيث أثبت قدرته على تحديد أمراض القلب بسرعة ودقة. وقدّم المبتكر الشاب اختراعه خلال أحدث نسخة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في حيدر أباد، حيث شرح كيف يمكن لتقنيته توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بطريقة فعالة وشاملة. وأوضح سيدارث أن جهاز Circadian AI لم يُصمم ليكون أداة الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر تقدمًا في العالم، بل تكمن أهم نقاط قوته في سهولة الوصول إليه واستخدامه. خلال القمة في حيدر أباد، أكد أن هدفه هو توفير هذه الأداة للمجتمعات ذات التغطية الطبية المحدودة، حيث قد يُحدث التشخيص السريع فرقًا بين الحياة والموت.

وأكمل نانديالا دراسته في مدرسة لولر المتوسطة في تكساس، ويدرس حاليًا للحصول على بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب من جامعة تكساس في دالاس.