سقط من الطابق الخامس.. طاولة تنقذ طفلاً من الموت

قالت السلطات النمساوية، اليوم (الثلاثاء)، إن صبيا يبلغ من العمر أربع سنوات في العاصمة فيينا نجا بحياته بعد سقوطه من الطابق الخامس من مبنى سكني ولم يصب إلا بجروح طفيفة.

وسقط الطفل من ارتفاع أكثر من 10 أمتار قبل أن يهبط على طاولة خشبية، وهو ما خفف على الأرجح من تاثير الارتطام وأنقذ حياته. وأصيب الصبي بكدمات فقط.

وقال متحدث باسم الشرطة: «كان محظوظاً للغاية».

وفي وقت وقوع الحادث، كان الطفل في المنزل بمفرده مع شقيقيه (9 و12 عاماً). وكانت الأم قد ذهبت صحبة طفلها الرابع إلى زيارة الطبيب.

وقالت الشرطة إن الأم (45 عاماً) تخضع حالياً للتحقيق للاشتباه في فشلها في الرعاية الكافية لأطفالها.