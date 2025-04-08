مشيته فضحته بكاميرات المراقبة.. يسرق ثعباناً ضخماً ويدسّه في مكان لا يصدق

تسعى الشرطة في روكوود (ميشيغان الأميركية) جاهدةً للقبض على سارق ثعبان من متجر للحيوانات الأليفة.

ويبحث الضباط عن مساعدة في تحديد هوية رجل يُعتقد أنه سرق ثعباناً من متجر «آي لوف ماي بيتس» للحيوانات الأليفة في 20 مارس الماضي. حيث يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه إدارة الشرطة من موظف في متجر الحيوانات الرجل وهو يُخرج الثعبان الذي يبلغ طوله 1.2 متر من حاويته ويضعه في سرواله، وفقاً لقناة «فوكس 8».

والثعابين المُقيدة تقتل الحيوانات الأخرى عن طريق لف أجسامها بسرعة وإحكام حول فرائسها. لذا إذا كان المشتبه به قد وضع الثعبان في سرواله، فمن المأمول ألا يكون قد أبقاه هناك لفترة طويلة.

وصرحت إميلي شيوي، الموظفة التي قدمت فيديو سرقة الثعبان، وزملاؤها في العمل لقناة WDIV، أنهم اعتقدوا في البداية أن الثعبان «الضخم» «باستا» قد هرب من حاويته.

وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المتجر، أدرك الموظفون أن المتسوق الذي دفع ثمن فأر بستة دولارات، ربما سرق الثعبان بدسه في سرواله، إذ بدا عليه الارتباك في المشي بعد ذلك. ووفقاً لـ WDIV، بلغت قيمة الثعبان 100 دولار.