فيديو مروّع لسوري يُعذب رضيعته بوحشية في تركيا لابتزاز زوجته

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل سوري في ولاية غازي عنتاب، أمس، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم، وهو يعذّب طفلته البالغة من العمر عامين بطريقة وحشية، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسعة في تركيا.

وذكرت وكالة "DHA" التركية أنّ الحادثة وقعت بتاريخ 4 أبريل الجاري، حين أقدم الأب على ضرب طفلته مستخدماً يديه وقدميه، وسحبها من شعرها ورماها أرضاً، في مشهد يخلو من الإنسانية.

والمشهد الصادم المتداول على نطاق واسع، صوّره أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بهاتفه المحمول، وأثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوكالة أنه عقب انتشار التسجيل، تحرّكت فرق قيادة الدرك في غازي عنتاب، وتم تحديد مكان إقامة الأب المشتبه به، حيث جرى توقيفه ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

وأشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الجاني قام بنشر الفيديو بقصد ابتزاز والدة الطفلة والضغط عليها، لسحب دعوى الطلاق المرفوعة ضده، وإجبارها على دفع مبلغ مالي له مقابل التراجع عن ممارساته.

وتحدثت بعض وسائل إعلام تركية وسورية أن الأم كانت قد هربت من زوجها بعد سنوات من سوء المعاملة، ولجأت إلى الطلاق للحفاظ على حياتها وحياة أطفالها.

في المقابل، أعلنت ولاية غازي عنتاب في بيان رسمي أن الطفلة تم تسليمها إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث وضعت تحت الحماية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.