هل مللت من "انستغرام" وتبحث عن مكان أهدأ وأكثر تركيزاً ؟ إليك البديل

بين الفيديوهات القصيرة التي لا تنتهي وثقافة التباهي، بدأ كثيرون يشعرون بالإرهاق من إنستغرام، بعد تجاوز عدد مستخدميه ملياري شخص. والتطبيق، الذي كان في بدايته منصة بسيطة لمشاركة الصور، أصبح اليوم يعجّ بالـ"Reels" والقصص والمحتوى المكرر، ناهيك عن التعديلات الكثيرة التي أضافتها شركة "ميتا"، ما جعله أكثر تعقيدًا.

لكن لا تقلق، هناك منصات بديلة تعيدك إلى بساطة التصفح والمتعة البصرية من دون ضجيج وأبرزها منصتان:

Pixelfed : وهو تطبيق شبيه بإنستغرام كما كان قبل عقد من الزمن. لا قصص، لا فيديوهات، لا Reels… فقط صور، يتميّز Pixelfed بواجهة بسيطة تركز على عرض الصور، ما يمنح المستخدم تجربة هادئة وخالية من التشويش. ورغم أن أدوات تحرير الصور فيه محدودة، إلا أن من يبحث عن تجربة بصرية نقية سيجد فيه ضالته، التطبيق متاح على أندرويد وiOS، ويُعتبر جديدًا نسبيًا، ما يعني أنه قد يضم بعض الأخطاء التقنية.

تمبلر: منصة أخرى مختلفة تمامًا، لكنها تُعد ملاذًا للكثيرين. تمبلر، الذي وُلد عام 2007، يتيح للمستخدمين إنشاء مدونات مصغرة ونشر نصوص وصور وGIFs وفيديوهات، مع خيارات تخصيص واسعة تشمل الألوان والخطوط والتصميم. لا يحتوي على قصص، لكن مجتمعه يُعرف بروح الدعم والترحيب، على عكس التنافسية الشديدة في منصات أخرى. تمبلر يعمل بشكل أفضل عبر الكمبيوتر، إذ لا يملك تطبيقًا رسميًا متقدّمًا للهواتف.

إذا كنت تبحث عن مكان أهدأ وأكثر تركيزًا على الإبداع والاتصال الحقيقي، فهذان الخياران قد يكونان بداية جديدة في عالم التواصل الرقمي.