مي عمر: "مش أنا اللي كنت برقص في مسلسل اش اش"

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل جديدة تتعلق بتدريبها على الرقص، بالإضافة الى حقيقة استعانتها براقصة بديلة في بعض المَشاهد، في مسلسل "إش إش" الذي عرض في شهر رمضان.

وأوضحت مي أن الدور تطلب منها تمرينًا خاصًا لتحقيق متطلبات شخصية الراقصة، حيث كشفت عن التحضيرات التي خضعت لها من أجل تقديم دورها بشكل احترافي، وقالت: "أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة".

وأكدت مي خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، أن الدور كان يتطلب راقصة محترفة، ولذا استعانت براقصة بديلة في بعض المَشاهد التي تطلبت حركات احترافية للغاية قائلة "مش انا اللي كنت برقص".

وأضافت مي: "اتعلمت كتير حركات رقص"، مشيرة الى أنها عملت مع مجموعة من المدربين المحترفين لتتمكن من أداء الدور بشكل جيد. وأوضحت أن اختيار الراقصة البديلة جاء لتلبية احتياجات المَشاهد التي تطلبت احترافية لا يمكن أن توفرها أي راقصة مبتدئة.

وحول تعاملها مع الراقصة دينا، التي كانت تشاركها في المسلسل، أكدت مي أنها تحبها كثيرًا، وأوضحت: "دينا عرضت عليّ أنها ممكن تعلمني، لكن دينا كانت مشغولة بتصوير مشاهد أخرى، وبالتالي لم تكن متفرغة بشكل كامل لتدريبي".

وأضافت أن دينا كانت ملتزمة تمامًا بدورها في المسلسل، حيث قامت بتقديم شخصية الراقصة التي اعتزلت، وكان دورها يتطلب تركيزًا شديدًا في الأداء.

وتدور أحداث مسلسل "إش إش" حول شخصية "إش إش"، الفتاة التي ترث من والدتها حرفة الرقص والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. وتدخل الى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن حياتها ما هي إلا امتداد لأسرار مدفونة في تلك العائلة.

من جهةٍ أخرى، كانت بعض المعلومات الصحفية كشفت بأنّ راقصة روسية قامت بأداء مشاهد الرقص عوضاً عن مي عمر حيث إستعان زوجها المخرج المصري محمد سامي بالذكاء الاصطناعي لتبديل وجهها.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الأمر حيث جاء في تعليق: "أعتقد بنسبة 90 بالمئة أن التي ترقص في "إش إش" ليست مي عمر، وغالباً هي راقصة تم تركيب وجه مي عمر عليها. من الممكن أنه ذكاء اصطناعي".

من جهتها، كانت الممثلة إنتصار، التي تؤدي دور راقصة أيضاً، وهي والدة الراقصة "إش إش"، قالت في تصريح صحفي حول وجود راقصة بديلة في مشاهد رقص مي عمر، قائلة: "نعم، يوجد راقصة بديلة، وقد صرحوا بذلك، فهو ليس سراً".

وحول ما إذا كانت المشاهد قد تم تنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو كانت رقص مي عمر، صرحت إنتصار: "الرقص له مختصون، لذلك توجد راقصة بديلة يتم أخذ حركات الرقص المهمة منها".