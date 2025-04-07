الشرطة البريطانية تداهم منزل زوجين مسنين لسبب غريب جداً .. ثم تعتذر

داهمت الشرطة البريطانية منزل زوجين مسنين عن طريق الخطأ ظنًا منها أنه مزرعة قنب بسبب شدة الحرارة الصادرة من داخل المنزل.

واقتحم الضباط منزل باري، 80 عامًا، ومافيس لوفلوك، 78 عامًا، أثناء تناولهما وجبة الإفطار في 15 مارس، مما أصاب الزوجين بالذعر.

وبدأت المداهمة بواسطة كاميرا حرارية مثبتة في طائرة هليكوبتر، ظنًا منها أن منزلهما المُدفأ بالغاز وكر للمخدرات، واندفع تسعة ضباط إلى الطابق العلوي بحثًا عن نباتات القنب والمصابيح القوية المستخدمة في زراعتها. ثم اضطر رجال الشرطة، وقد شعروا بالخزي، إلى الاعتراف بأن بلاغهم "لم يكن دقيقًا تمامًا".

وقالت صحيفة "مترو" أن سبب المداهمة الخاطئة هو مدفأتي الغاز اللتين كان الزوجان يُبقيانهما مشتعلتين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال الأشهر الباردة.

واعتذرت شرطة ليسترشاير للزوجين وقالت مافيس، التي تعيش هناك منذ عام ١٩٧٨، لبي بي سي إنها "لم تستطع التوقف عن الارتعاش" بعد الاقتحام الذي جرى بالقوة، وأضافت" كان الأمر مرعبًا، وقلت لهم: "ماذا تظنون أنكم تفعلون؟" وقالت "أخبرونا أن كاميرا المروحية لاحظت أن سقف منزلنا يتوهج باللون الأبيض" ولكن ذلك كان بسبب تشغيل التدفئة طوال الوقت، موضحة" يشعر الناس في سننا بالبرد، لذا نحتاج إلى تشغيل التدفئة."

حتى أن الزوجين، اللذين احتفلا بالذكرى السنوية لزواجهما العام الماضي، عُرضت عليهما مذكرة توقيف تحمل رقم منزلهما، ومنذ ذلك الحين، أعلنت شرطة ليسترشاير أنها ستعوض عائلة لوفلوك عن أي أضرار ناجمة عن المداهمة.

وأقرت الشرطة بأن المعلومات لم تكن دقيقة تمامًا، "ولم يتم العثور على أي نباتات في الداخل".