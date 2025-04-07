«تيك توك» تطلق منصة فرعية جديدة للفنانين

بدأ عملاق التكنولوجيا الصينية الشهيرة «تيك توك» اختبار منصة باسم «تيك توك فور أرتيستس»، تستهدف مساعدة الفنانين في بناء مسيرتهم المهنية، وتوفر المنصة الجديدة للفنانين أدوات للترويج لأغانيهم، وفهم مقاييس الأداء والتواصل مع جمهورهم.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة الجديدة تعمل بشكل تجريبي حالياً في أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، في حين تستهدف «تيك توك» توفيرها بأسواق إضافية في المستقبل، مع إطلاقها مجموعات أوسع من المستخدمين.

وبحسب موقع «تيك توك فور أرتيستس»، سيكون في مقدور الفنانين استخدام المنصة لتنظيم حملات للترويج لأعمالهم الفنية المنتظرة، ولأنفسهم، على منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن للفنانين إطلاق حملات تواصل مع الجماهير، وتحقيق أرباح منها، مثل حملات الألبومات لتحفيز الحجز المسبق للأغاني الجديدة على منصات، مثل «أبل ميوزيك» و«سبوتيفاي»، أو طرح المنتجات الحصرية.

وسيتمكن الفنانون أيضاً من الوصول إلى بيانات الأداء لمعرفة مدى نجاح منشوراتهم وأغانيهم، ومعرفة المزيد عن معجبيهم، مثل البلدان التي يوجد فيها أغلبهم، كما سيستطيع الفنانون تسليط الضوء على فيديوهات المعجبين وبناء مجتمعات لهم من خلال المنصة.