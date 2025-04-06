سوريا: لاعبتان تمسحان العلَم عن قميصهما الرياضي .. فبماذا عاقبهما وزير الرياضة والشباب؟

تصدر اسما لاعبتي كرة السلة في المنتخب السوري للسيدات، سيدرا سليمان ونورا بشارة حديث السوريين على مواقع التواصل أمس.

ووجه السوريون انتقادات قاسية للشابتين اللتين قامتا بحذف العلم السوري (الجديد) عن قميصيهما، باستخدام تقنية الفوتوشوب قبل نشرهما صوراً لهما على الإنستغرام.

ورأى كثيرون أن التقليل من احترام علم البلاد يعتبر فعلاً مشيناً ومخجلاً، ويستحق المساءلة أو حتى العقاب، وهو ما لم يتأخر وزير الرياضة والشباب محمد سامح أحمد عن القيام به، فأصدر من جهته، أمس السبت قرارًا بإبعاد اللاعبتين ومدرب المنتخب لكرة السلة للسيدات أيمن سليمان، وحرمانهم من أي نشاط رياضي رسمي مستقبلاً.

وجاء القرار استنادا إلى اللائحة الانضباطية الصادرة عن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، وبناءً على أحكام القرار رقم 9 لعام 2025، والأنظمة والقوانين النافذة.