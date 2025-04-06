مصر: سحق شابين تحت عجلات القطار بسبب صورة "سيلفي"

شهدت محافظة الغربية في مصر حادثاً مأساوياً، حيث لقي شابان يافعان مصرعهما، بعدما دهسهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمزلقان كفر العرب، الواقع بالقرب من قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد وقع الحادث عندما كان الشابان يحاولان التقاط صورة سيلفي بالقرب من القطار، ما أدى إلى وفاتهما في الحال تحت عجلات القطار.

وتبين أن الشابين كانا في العقد الثاني من العمر، وبينما كانا يقفان بالقرب من مزلقان كفر العرب، قررا التقاط صورة سيلفي مع القطار القادم، غير مدركين للخطر الذي كان يهددهما.

وبحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة في المنطقة، فقد انزلقت قدما أحدهما أثناء محاولتهما العودة للابتعاد عن مسار القطار، ما أدى إلى وقوع الحادث المفجع.

وبعد الحادث، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طنطا إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا لإتمام الإجراءات القانونية.

وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بتشريح الجثتين للوقوف على أسباب الوفاة، فيما طلبت من المباحث الجنائية إجراء تحريات موسعة حول الحادث لتحديد الملابسات الدقيقة التي أدت إلى وقوعه.