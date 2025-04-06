مغنون أفارقة يغزون العالم.. و«سبوتيفاي»

حقق الموسيقيون والمغنون النيجيريون والجنوب إفريقيون نجاحاً غير مسبوق العام الماضي عبر «سبوتيفاي»، إذ سجلوا أرباحاً قياسية، كما أعلنت المنصة الموسيقية.

وعرفت الأنواع الموسيقية الإفريقية نجاحات متتالية خلال السنوات الأخيرة، ومن أهم نجومها المغني وكاتب الأغاني النيجيري بورنا بوي، والمغنية النيجيرية آيرا ستار، والمغنية الجنوب إفريقية تيلا التي نالت جائزة غرامي لأفضل أداء إفريقي.

وأشارت منصة البث الموسيقي التدفقي، في بيان، إلى أنّ تقريرها لعام 2024 «أظهر نمواً استثنائياً في المجالات الموسيقية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ حقق المغنون النيجيريون والجنوب إفريقيون إيرادات قياسية» و«انتشاراً عالمياً».

وتضاعفت المبالغ المدفوعة للفنانين النيجيريين عن العام السابق، لتصل إلى 58 مليار نايرا (37.8 مليون دولار) في 2024، في حين حقق فنانو جنوب إفريقيا أرباحاً بلغت 400 مليون راند (20.9 مليون دولار).

وأصبحت موسيقى الأفروبيت النيجيرية والأمابيانو الجنوب إفريقية من أكثر أنواع الموسيقى شعبية في أنحاء العالم، إذ يتعاون فنانو البلدين ويلهمون بعضهم بعضاً، ويتنافسون على جوائز غرامي.

وأشارت «سبوتيفاي» إلى أن الموسيقى من البلدين حققت «انتشاراً عالمياً غير مسبوق»، إذ استقطبت أكثر من مليار مستمع جديد.

وأوضحت المنصة أن الموسيقيين النيجيريين والجنوب إفريقيين حققوا أيضاً نجاحات قوية مع جماهير بلديهما، إذ «ارتفعت عائدات الموسيقى باللغات الأصلية بشكل كبير».